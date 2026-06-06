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زعيم كوريا الشمالية: لتعزيز القوة البحرية بما يضمن دعم منظومة الردع النووي
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زعيم كوريا الشمالية: لتعزيز القوة البحرية بما يضمن دعم منظومة الردع النووي

2026-06-06 12:29
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أشرف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، على اختبار ملاحة للمدمرة البحرية "كانغ كون" خلال زيارة ميدانية للسفينة، مؤكدًا ضرورة تعزيز قدرات البحرية الكورية بما يضمن دعم منظومة الردع النووي للبلاد.

وشدد، خلال الزيارة، على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتصبح قوة قادرة على تحمل جزء من مسؤولية الردع النووي بشكل موثوق.

وقال إن بناء أسطول بحري يمتلك القدرة على توجيه ضربة قاضية للأعداء فوق سطح الماء وتحته، يمثّل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الدفاعية الخمسية التي يتبناها الحزب الحاكم، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت (6 حزيران/يونيو 2026).

وتأتي هذه الزيارة الميدانية في وقتٍ أعلنت فيه كل من بيجين وبيونغ يانغ أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور كوريا الديمقراطية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بعد استضافته في أيار/مايو الماضي قمتين منفصلتين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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كوريا الشمالية
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