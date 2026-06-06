قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد في تصريح صحافي إن رئيس مجلس النواب نبيه بري "صُدم من الاتفاق الذي أعلن في واشنطن"، مشيرًا إلى أنه حتى في حال وجود تنسيق مسبق عبر وسطاء، فإنه "لم يكن يتوقع هذه النتيجة".

وعلّق النائب المقداد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود تواصل مع حزب الله، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تواصل مباشر مع الأميركي، لا مع ترامب ولا مع غيره".

وأوضح أن قنوات التواصل تتمّ حصرًا عبر وسطاء ودول، مشيرًا إلى أن أطرافًا مثل قطر والسعودية ومصر تتولّى نقل الرسائل أو إدارة الاتصالات غير المباشرة، سواء مع الدولة اللبنانية أو عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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