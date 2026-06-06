العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي واقعٌ صعب في البحرين.. الدولة تسعى لإنهاء العمل الإسلامي علنًا

لبنان

المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره
🎧 إستمع للمقال
لبنان

المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره

2026-06-06 12:33
98

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد في تصريح صحافي إن رئيس مجلس النواب نبيه بري "صُدم من الاتفاق الذي أعلن في واشنطن"، مشيرًا إلى أنه حتى في حال وجود تنسيق مسبق عبر وسطاء، فإنه "لم يكن يتوقع هذه النتيجة".

وعلّق النائب المقداد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود تواصل مع حزب الله، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تواصل مباشر مع الأميركي، لا مع ترامب ولا مع غيره".

وأوضح أن قنوات التواصل تتمّ حصرًا عبر وسطاء ودول، مشيرًا إلى أن أطرافًا مثل قطر والسعودية ومصر تتولّى نقل الرسائل أو إدارة الاتصالات غير المباشرة، سواء مع الدولة اللبنانية أو عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الكلمات المفتاحية
حزب الله نبيه بري اميركا
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله: جريمة العدو بحقّ جيشنا الوطني نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد
حزب الله: جريمة العدو بحقّ جيشنا الوطني نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد
لبنان منذ 57 دقيقة
المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره
المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره
لبنان منذ ساعة
بعد ساعات على حديث رئيس الجمهورية.. العدو يصعّد غاراته جنوبًا ويستهدف عسكرييين أيضًا
بعد ساعات على حديث رئيس الجمهورية.. العدو يصعّد غاراته جنوبًا ويستهدف عسكرييين أيضًا
لبنان منذ ساعة
الموسوي: الاتفاق مع
الموسوي: الاتفاق مع "إسرائيل" عار واستسلام ويعكس نقصًا في المناعة الوطنية
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله: جريمة العدو بحقّ جيشنا الوطني نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد
حزب الله: جريمة العدو بحقّ جيشنا الوطني نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد
لبنان منذ 57 دقيقة
المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره
المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره
لبنان منذ ساعة
وزير الطاقة الأميركي يقرّ: خفض أسعار الوقود يتطلّب اتفاقًا مع إيران
وزير الطاقة الأميركي يقرّ: خفض أسعار الوقود يتطلّب اتفاقًا مع إيران
عربي ودولي منذ 4 ساعات
صواريخ إيرانية تعطل مركز العمليات الجوية الأميركي في قاعدة العديد
صواريخ إيرانية تعطل مركز العمليات الجوية الأميركي في قاعدة العديد
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة