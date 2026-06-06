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لبنان

حزب الله: جريمة العدو بحقّ جيشنا الوطني نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد
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لبنان

حزب الله: جريمة العدو بحقّ جيشنا الوطني نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد

2026-06-06 13:18
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بيان صادر عن حزب الله حول الاعتداء الصهيوني الإجرامي على الجيش اللبناني:

إن الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذه العدو الصهيوني ضدّ سيارة عسكرية تابعة لجيشنا الوطني، واستشهاد ضابطين وجندي، جريمة موصوفة مقصودة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها ضدّ شعبنا اللبناني، خصوصًا في الجنوب والبقاع الغربي، وهي نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية، وآخرها استسلامها الكامل لشروط العدو في واشنطن، مما شجعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا.

وإذ نتقدم من عوائل شهداء الجيش ومن المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا وأفرادًا بأحرّ المواساة والتعازي، فإننا ندين هذا العدوان الآثم ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الجيش اللبناني
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