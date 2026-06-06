ردًا على مزاعم الرئيس اللبناني جوزيف عون ضد إيران، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي في رسالة ضمنية : "يبيع من يقف بجانبه ويشتري من يقف ضده".

وكتب بقائي باللهجة اللبنانية، على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" اليوم السبت (6 يونيو/حزيران 2026) "بيبيع اللي واقف حدّو، وبيشتري اللي واقف ضدّو بيترك اللي ساندو، وبيمشي ورا اللي خانقو"؛ (إنه يبيع من يقف بجانبه ويشتري من يقف أمامه، ويتخلى عن من سانده ويدعم من وضعه في مأزق!).

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