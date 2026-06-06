زار وفد من قيادة حركة "أمل"، مفتى محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي في دار الإفتاء بمدينة بعلبك، مهنئًا بعودته الميمونة من الديار المقدسة وأدائه مناسك الحج.

ضم الوفد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر، المسؤول التنظيمي لاقليم البقاع أسعد جعفر، الدكتور علي الكيال، علي كركبا، المسؤول التنظيمي للمنطقة الأولى محمد جعفر، ولجنة المنطقة الأولى وشعبة مدينة بعلبك.

زعيتر

ونقل النائب زعيتر تهاني قيادة الحركة إلى المفتي الرفاعي بمناسبة أدائه مناسك الحج المبارك، وشدد في كلمته على "أهمية الاستنارة برؤية سماحة المفتي وتوجيهاته الوطنية التي يصدح بها من على المنابر".

ورأى أن "الوحدة الوطنية تمثل الحد الأدنى المطلوب والواجب التمسك بها في هذه المواجهة المصيرية، لا سيما في ظل الظروف القاسية والتضحيات الجسام التي يقدمها لبنان في وجه العدوان الصهيوني المستمر".

وأكد "ضرورة توحيد المواقف والرؤى بين جميع المكونات اللبنانية عبر تفعيل الحوارات الداخلية"، معتبرًا أن "هذه اللقاءات تصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن العليا وتحصين الجبهة الداخلية".

وأعرب زعيتر عن أمله الكبير "بالدور الريادي للعلماء والحكماء في رسم الخطوط الوطنية السليمة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، ليبقى لبنان وطنًا واحدًا موحدًا لجميع أبنائه وطوائفه وقواه السياسية والشعبية في بوتقة واحدة لمواجهة التحديات والأخطار الكبرى المحدقة به".



المفتي الرفاعي

بدوره، شكر المفتي الرفاعي لوفد قيادة الحركة زيارته مشددا على "أهمية الحوار والتضامن الداخلي كسبيل وحيد لمواجهة التحديات الراهنة"، معتبرا ان "التوافق على ثوابت وطنية يشكل نقطة قوة للبنان في أي مفاوضات، في حين أن الإنقسام الداخلي يمثل نقطة ضعف أساسية".

وأكد "وحدة الأراضي اللبنانية من الشمال إلى الجنوب وهي غير قابلة للتجزئة"، وداعيًا إلى "التمسك بالحقوق كاملة في أي مفاوضات لتحقيق وقف شامل وكامل لإطلاق النار وانسحاب تام من الأراضي المحتلة وعودة آمنة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم".

وأشاد بدور الرئيس نبيه بري مؤكدًا على "استمرار التنسيق الكامل مع القيادة الواعية والحكيمة والرشيدة، والمناداة بمزيد من التفاهم والانسجام بين مكونات الدولة".

وقال: "هناك حكمة سائرة للإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين أكد فيها على ضرورة المواءمة ما بين ضرورات الأنظمة وخيارات الشعوب، وهي قاعدة صالحة لهذه الايام التي نعيشها اليوم".

ودعا الرفاعي الجميع إلى "توحيد الرؤية السياسية بناء على المصلحة الوطنية العليا وحماية لبنان، مع ضرورة تفهم الدوافع المتبادلة".

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