أستاذ جامعي وباحث في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، أُعنى بنشر المعرفة وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا بلغةٍ سهلة تُناسب الجميع. أكتب لأجعل التقنية مفهومة وآمنة في حياتنا اليومية، ولأساهم في بناء وعي رقمي مسؤول.

في العصر الرقمي، لم يعد الإنسان يعيش في حيِّزه الفيزيائي وحسب، بل يترك وراءه خطوطاً غير مرئية تُعرف بـ "البصمة الرقمية" (Digital Footprint). حيث كل نقرة، كل إعجاب، كل صورة، وحتى فترات صمتنا، تشكل معاً صورة كاملة عن هويتنا، اهتماماتنا، وشبكات علاقاتنا.

ما غاب عن ذهن الكثيرين هو أن هذه البيانات المبعثرة ليست مجرد أرشفة لذكرياتنا، بل هي مادة خام تستخدمها أجهزة الاستخبارات المعادية عبر خوارزميات "تحليل الشبكات الاجتماعية" لبناء بنك أهداف وتوقع السلوكيات البشريّة بدقة مذهلة.

ما البصمة الرقمية؟ وكيف تتشكل؟

تنقسم البصمة الرقمية إلى نوعين رئيسَين:

البصمة النشطة: وهي كل ما ينشره المستخدم طوعاً بملء إرادته، مثل المنشورات، الصور، التعليقات، والموقع الجغرافي.

البصمة غير النشطة: وهي البيانات التي تُجمع عن المستخدم دون وعي مباشر منه، مثل بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع الجهاز، وتوقيتات تسجيل الدخول، والروابط التي يضغط عليها.

تكمن الخطورة في أن هذه البصمة تراكمية، فالأمر لا يتعلق بمنشور واحد، بل بتحليل آلاف البيانات على مدى سنوات لتركيب صورة تمثل شخصيتك وسلوكك اليومي.

هندسة العلاقات وتحليل الروابط الخفية

هناك من يخال أن غياب الروابط التقليدية بين شخصين كصلة القرابة، أو الجوار الجغرافي، أو الزمالة في الدراسة والعمل يعني حتماً أن أي قاسم مشترك بينهما سيبقى طي الكتمان. لكن في علم الاستخبارات الرقمي، يُشكل هذا الغياب بالذات نقطة الانطلاق لما يُعرف بـ "تحليل الروابط" فحين تتباعد المسافات والخلفيات الديمغرافية بين شخصين تماماً (كأن يكون الأول مهندساً في الشمال والثاني مزارعاً في الجنوب)، ثم يجمعهما فجأة إطار صورة واحدة في نشاط عابر، أو يضمهما فضاء مجموعة "واتساب" مغلقة، تضيء خوارزميات الذكاء الاصطناعي فوراً.

بالنسبة للمحلل الأمني، فإن هذا التداخل الرقمي بين طرفين لا يربطهما أي رابط منطقي في الواقع، يُعد "شذوذاً عن القاعدة" ومؤشراً قاطعاً على وجود علاقة خفية أو "رابط تنظيمي" سري عالي الأهمية، حيث تصبح هذه الصورة أو المجموعة هي الخيط الأول والوحيد الذي يمنحه العدو بالمجان لتفكيك هيكلية المجموعات المغلقة.

عندما يتحدث الصمت المفاجئ!

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن التوقف عن استخدام التكنولوجيا يحميك فوراً. الحقيقة العلمية تقول إن "الانقطاع المفاجئ" عن السلوك المعتاد يُصدر ضجيجاً أمنياً مساوياً للضجيج الذي يحدثه النشر المستمر.

تعتمد الأنظمة الأمنية على ما يُسمى "تحليل النمط السلوكي. إذا كان هناك مستخدم يتفاعل يومياً على مجموعات "الواتساب" أو "الفيسبوك"، وينشر في أوقات محددة، ثم فجأة وبلا مقدمات، دخل في حالة "صمت رقمي تام" وأغلق هاتفه أو توقف عن أي تفاعل، فإنّ هذا الانقطاع المخالف للنمط (Anomaly) يؤشر فوراً على أن الشخص انتقل من "الحالة الطبيعية" إلى "حالة استثنائية". قد تعني هذه الحالة انخراطه في مهمة حساسة، أو انتقاله لمكان سري، أو اتخاذه تدابير احترازية لحدث ما. وبالتالي، يتحول الصمت هنا إلى "مغناطيس" يجذب انتباه الرقابة الاستخبارية بدلاً من تشتيتها.

البصمة الرقمية السلبية: حتى وأنت "أوفلاين" هاتفُك يتكلم!

يربط معظم الناس البصمة الرقمية بالإنترنت فقط، متناسين أن الهواتف الذكية صُممت لتكون أجهزة استشعار دائمة البث. حتى لو قمت بإغلاق "بيانات الهاتف" (Data) أو "الواتساب"، فإن الهاتف طالما يحتوي على بطارية يعمل على بث واستقبال إشارات صامتة.

تبحث الهواتف الذكية باستمرار عن شبكات الـ Wi-Fi المحيطة أو أجهزة الـ Bluetooth القريبة عبر موجات استكشافية قصيرة المدى.

إذا مر شخصان لا يجمعهما رابط في نفس الشارع، أو جلسا في نفس المتجر، فإن هاتفيهما يقومان بالتقاط إشارات شبكة الـ Wi-Fi ذاتها للمتجر، أو يلتقط هاتف أحدهما موجة البلوتوث الصادرة من هاتف الآخر تلقائياً. تقوم خوارزميات الرصد بربط هذا "الحضور المتزامن في الحيز الفيزيائي لتستنتج فوراً أن هذين الشخصين التقيا في نقطة زمنية ومكانية محددة، حتى لو كانت حساباتهما على السوشيال ميديا مغلقة تماماً.

الاختراق بالوكالة: خطر البيئة المحيطة والدائرة القريبة

قد ينجح شخص ما في تحقيق أعلى مستويات الانضباط الرقمي، فلا يملك حسابات، ولا ينشر شيئاً، ويتحرك بحذر شديد. لكن العدو لا يستهدفه هو مباشرة بالقراءة الرقمية، بل يستهدف "الدائرة المحيطة به" (الزوجة، الأبناء، الأشقاء، أو الأصدقاء المقربين) الذين يملكون وعياً أمنياً أقل.

فمثلاً ناشط أو شخصية مستهدفة يتحرك بسرية تامة ويغلق خطوطه. في مناسبة اجتماعية، تقوم شقيقته أو زوجته بنشر صورة عفوية على "حالة الواتساب" أو "إنستغرام" وتكتب: "منور البيت يا غالي" مع قالب حلوى، أو ينشر ابنه صورة لحديقة المنزل معلقاً: "أجواء رائعة اليوم مع الوالد".

هنا، نجح العدو في تحقيق هدفه الاستخباري كاملاً وبالمجان، حيث حدد مكان الشخص في تلك اللحظة، ورصد جغرافيته، بل واطمأن إلى أنه في حالة استرخاء اجتماعي، وكل ذلك عبر "بصمة رقمية بالوكالة" صنعها له محيطه العائلي.

الفضول الرقمي والاهتمامات الحساسة

ليس بالضروري أن تنشر رأياً سياسياً أو عسكرياً لتكشف فكرك، فمجرد التصفح، والبحث، والانضمام لمجموعات تهتم بمواضيع حساسة (تقنيات معينة، جغرافيا مناطق محددة، تحليلات أمنية متقدمة) يضعك في خانة استهداف محددة.

العدو يراقب أين تقضي وقتاً أطول على الشاشة. إذا كنت تبحث باستمرار عن مواضيع لا تناسب طبيعة عملك أو حياتك المعلنة، فإنك وبشكل غير واعٍ تخبر العدو: "أنا مهتم بهذا الملف، ابدؤوا بمراقبتي".

السلوك الرقمي الأمثل: تقليل البصمة في السلم قبل الحرب

إن بناء الأمن الرقمي يشبه بناء المناعة الجسدية، لا يمكن تأسيسه في يوم وليلة عند هطول المطر، بل يجب أن يكون نمط حياة مستداماً. الخطأ القاتل هو الاستهتار في زمن السلم ومحاولة الاختفاء المفاجئ في زمن الحرب (والذي يُفسر فوراً بأنه شذوذ نمط يلفت الانتباه)، لذلك فإنّ الإستراتيجية المثلى للتخفيف من حدة البصمة الرقمية:

- قم بالعيش ببصمة رقمية صغيره: قلل من مشاركة تفاصيل حياتك اليومية، أنشطتك، وموقعك الجغرافي. ليس كل نشاط أو لقاء تحتاج إلى توثيقه رقمياً.

- عزل الدوائر: لا تخلط بين علاقاتك الشخصية، المهنية، والأنشطة الخاصة. حافظ على خطوط واضحة وصارمة بينها

- التحكم بالنمط: اجعل سلوكك الرقمي متزناً وهادئاً دوماً. لا تكن مفرط النشاط والظهور ثم فجأة شديد الانقطاع. التوازن الدائم يجعل صمتك الطبيعي لا يلفت أي انتباه.

- تجنب النشر العشوائي للصور المشتركة: تذكر دائماً أن الصورة التي تجمعك بشخص من خلفية مختلفة تماماً هي هدية مجانية تُقدمها لخوارزميات العدو لربط خيوط الشبكات الاجتماعية الخفية.

- نشر الوعي في الدائرة الضيقة: حمايتك لنفسك تبدأ من توعية عائلتك وأصدقائك، يجب أن يدرك محيطك أن عدم نشر أي شيء يخصك أو يخص مكانك هو جزء من مسؤوليتهم الأخلاقية.

- الوعي الجماعي بالمجموعات: المجموعات على منصات مثل "واتساب" هي خاصرة رخوة، تجنب النقاشات الحساسة فيها، وحافظ على تنظيف دوري لبياناتك ومحادثاتك وهاتفك بشكل عام.

إن حماية بصمتك الرقمية ليست هوساً أمنياً، بل هي جزء أساس من الدفاع عن النفس وعن المجتمع في عصر الحروب الهجينة وحروب المعلومات. الوعي بأن كل شيء مسجل وكل شيء مترابط هو الخطوة الأولى لتغيير سلوكنا الرقمي، ليبقى حضورنا على الشبكة العنكبوتية حضوراً عابراً لا يترك خلفه ظلالاً يستغلها المتربصون.

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