خلّفت غارة "إسرائيلية" استهدفت حسينية بلدة سحمر في البقاع الغربي دمارًا واسعًا طاول المبنى بشكل كامل، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمنازل والمؤسسات والمحال التجارية المجاورة، في مشهد يعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها البلدة جراء الاعتداء.

وأظهرت المشاهد الميدانية حجم الدمار الذي أصاب الحسينية، وهي المكان الذي تُقام فيه المناسبات والشعائر الدينية والأنشطة الثقافية وإحياء المناسبات، بعدما استهدفتها الطائرات "الإسرائيلية" بصاروخين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتحويلها إلى ركام.

وامتدت آثار الانفجار إلى محيط الموقع المستهدف، حيث تضررت واجهات العديد من المباني السكنية والمؤسسات والمحال التجارية، فيما تناثرت الأنقاض في المنطقة، مخلفةً مشهدًا من الخراب الذي طاول أحد أبرز المعالم الدينية والاجتماعية في البلدة.

ورغم المخاطر الأمنية والتهديدات "الإسرائيلية" المتواصلة، لا يزال عدد من أهالي سحمر يرفضون مغادرة منازلهم، ومن بينهم كبار في السن فضّلوا البقاء في البلدة، متمسكين بأرضهم وممتلكاتهم، في مشهد يجسد إصرار الأهالي على الصمود والثبات.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق عدة في البقاع الغربي، والتي أسفرت خلال الفترة الماضية عن ارتقاء شهداء وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات والبنى التحتية، وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة التهديدات المتكررة، وآخرها تهديد بلدة مشغرة اليوم حيث ما لبث أن استهدفها بغارة معادية أدت إلى تدمير أحد المنازل فيها.

وأكمل العدو سلوكه الإرهابي من خلال استهداف أحد أبناء بلدة قليا والذي كان يحمل خبزًا لبعض الصامدين في بلدته، فاستهدفته مسيّرة معادية أدت إلى استشهاده على الفور.

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