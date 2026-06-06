عُقد اجتماع تنسيقي ضم مسؤول الإعلام المركزي في حركة أمل الدكتور رامي نجم، ومسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الدكتور يوسف الزين، حيث جرى التداول في الشؤون والقضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان.

وأكد الجانبان أهمية وحدة الصف الوطني وضرورة اعتماد الخطاب الجامع والمسؤول، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وتحصين الساحة الوطنية في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على لبنان وشعبه.

كذلك، شددا على أهمية التزام الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بخطاب الوحدة الوطنية والابتعاد عن لغة التحريض ونبذ الكراهية والتحلّي بالوعي والحكمة وروح المسؤولية حفاظًا عل السلم الأهلي.

وأكد الطرفان ضرورة تحلّي وسائل الإعلام بالمهنية والموضوعية، والقيام بدور إيجابي يسهم في تخفيف التوترات والحد من مناخات الاحتقان التي تؤدي إلى زرع الشقاق بين اللبنانيين.

ودعا الجانبان الجهات الرسمية المعنية بالشأن الإعلامي، لا سيما وزارة الإعلام، إلى القيام بدورها ومسؤولياتها في وضع حدّ لوسائل الإعلام والمنصات والإعلاميين الذين يصرون على بث خطاب التحريض وإثارة الفتنة والانقسامات.

واتفق الطرفان كذلك، على ضرورة استمرار اللقاءات والتعاون، والعمل على تفعيل الإطار التنسيقي لمواكبة مختلف المستجدات على مستوى المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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