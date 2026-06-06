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وفد من العلماء برئاسة الشيخ ماهر حمود يزور
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وفد من العلماء برئاسة الشيخ ماهر حمود يزور "جنة شهداء" بعلبك

2026-06-06 18:21
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زار وفد من العلماء، برئاسة سماحة الشيخ ماهر حمود، "جنة شهداء" مدينة بعلبك، حيث قرأ الحاضرون سورة الفاتحة على أضرحة الشهداء إجلالًا لأرواحهم.

وخلال الزيارة، ألقى فضيلة الشيخ خضر الكبش كلمة قال فيها: "الشهداء هم منارتنا وهم حياتنا، لأن في شهادتهم حياة لنا؛ حياة العزة والكرامة وحياة الحرية. أمام أضرحة هؤلاء الشهداء العظام، ننحني إجلالًا لما قدموه من أجل الدفاع عن لبنان، لكي يبقى وطنًا سيدًا، حرًا، ومستقلًا".

وأضاف الشيخ الكبش: "عهدنا لهؤلاء الشهداء أن نستمر على دربهم، ونمضي على نهجهم، حتى يكرمنا الله بإحدى الحسنيين: إما النصر وعزة الدنيا، وإما الشهادة ونيل منازل الرضوان".

الكلمات المفتاحية
بعلبك الشهداء الشيخ ماهر حمود
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