أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء طهران الإقليمية، فرهاد شمهاني، أن خمس محطات جديدة لتوليد الطاقة ستدخل شبكة كهرباء طهران، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال فصل الصيف إضافة 30 ميغاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة باستثمار يتجاوز 903 مليارات تومان.

وأوضح شمهاني أن محطتي توليد الطاقة في "ناصر آباد" و"ترشت" دخلتا الخدمة بالفعل بقدرة إجمالية تبلغ 10 ميغاواط وتم ربطهما بالشبكة الكهربائية.

وأضاف أن ثلاث محطات أخرى في "كالي" و"باك داشت" و"صف داشت" ستدخل الشبكة مع مطلع الصيف، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز الفعلي في هذه المشاريع تجاوزت 84%.



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