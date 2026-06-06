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إيران

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الأميركي على منشآت الرادار وتؤكد حقها في الرد
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إيران

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الأميركي على منشآت الرادار وتؤكد حقها في الرد

2026-06-06 19:27
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بشدة الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الأميركي فجر اليوم السبت 6 حزيران 2026 على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم، مؤكدة أن هذه المنشآت تضطلع بمهمة حماية أمن حدود البلاد وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وعدوانًا عسكريًا على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن السلوك العدائي والاستفزازي للولايات المتحدة يعكس استهتارًا تامًا بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ردّت، في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وبكامل الجهوزية والعزم، ردًّا متناسبًا وفعالًا على هذا الهجوم، مؤكدًا أنها أحبطت أهدافه ولم تسمح بتحقيق المخططات الخبيثة للعدوان.

ورأت الخارجية الإيرانية أن تكرار انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة يثبت مجددًا أنها تشكل خطرًا جسيمًا على أمن المنطقة من خلال ممارساتها المتهورة، محملة الحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات والآثار المترتبة على هذه الأعمال غير القانونية، وكذلك عن أي تصعيد محتمل للتوتر.

وأكدت الوزارة تمسك إيران بحقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن نفسها استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها ستدافع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل إمكاناتها.

ودعت دول المنطقة إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها للتخطيط أو تنفيذ أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر الهيئات الدولية المختصة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار والعمل الأميركي غير القانوني، ومنع تطبيع الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الخارجية الايرانية العدوان على إيران
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