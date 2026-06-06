العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية

لبنان

لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين
🎧 إستمع للمقال
لبنان

لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين

2026-06-06 20:49
51

استقبل معاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله لشؤون المؤسسات الرسمية هاني فخر الدين، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع الدكتور أنطوان معكرون والوفد المرافق له في مكتبه في بعلبك.

وبعد التعارف والتداول بأوضاع المؤسسة ومشاكل المياه في منطقة البقاع، ترأس رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن الاجتماع الذي كان مضمونه إيجاد الحلول التي تراعي ظروف المؤسسة داخليًا وواقع منطقة البقاع الصعب وعلى الأصعدة والمستويات كافة. 

وعرض الدكتور معكرون خطة المؤسسة الوطنية للمياه في المنطقة، وأكد استعداده للتعاون والتنسيق مع حزب الله وكل القوى السياسية في المنطقة، بعيدًا عن السياسة.

بدوره، أبدى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل استعداده لمساعدة المؤسسة وبذل جهود مشتركة في سبيل خدمة الناس، وقال: إن "حزب الله سيبقى دائمًا إلى جانب الناس، وسيبذل كل جهد ممكن للوقوف إلى جانب المؤسسات الرسمية".

أما معاون مسؤول المنطقة في حزب الله السيد هاني فخر الدين فقد دعا أهالي المنطقة إلى المزيد من التعاون للوصول إلى توزيع عادل للمياه، من خلال التزام القوانين واستمرار رفع الصوت والمطالبة الدائمة لتقوم المؤسسة بواجباتها تجاه المواطن، ولتعزيز المؤسسات الرسمية الخدماتية التي ندعمها لتقديم الخدمات لأهلنا.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله حسين الحاج حسن البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ 15 دقيقة
لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين
لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين
لبنان منذ 26 دقيقة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
لبنان منذ ساعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة للعدو في بلدة زوطر الشرقية
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة للعدو في بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ 15 دقيقة
لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين
لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين
لبنان منذ 26 دقيقة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
لبنان منذ ساعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة للعدو في بلدة زوطر الشرقية
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة للعدو في بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة