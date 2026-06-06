استقبل معاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله لشؤون المؤسسات الرسمية هاني فخر الدين، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع الدكتور أنطوان معكرون والوفد المرافق له في مكتبه في بعلبك.

وبعد التعارف والتداول بأوضاع المؤسسة ومشاكل المياه في منطقة البقاع، ترأس رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن الاجتماع الذي كان مضمونه إيجاد الحلول التي تراعي ظروف المؤسسة داخليًا وواقع منطقة البقاع الصعب وعلى الأصعدة والمستويات كافة.

وعرض الدكتور معكرون خطة المؤسسة الوطنية للمياه في المنطقة، وأكد استعداده للتعاون والتنسيق مع حزب الله وكل القوى السياسية في المنطقة، بعيدًا عن السياسة.

بدوره، أبدى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل استعداده لمساعدة المؤسسة وبذل جهود مشتركة في سبيل خدمة الناس، وقال: إن "حزب الله سيبقى دائمًا إلى جانب الناس، وسيبذل كل جهد ممكن للوقوف إلى جانب المؤسسات الرسمية".

أما معاون مسؤول المنطقة في حزب الله السيد هاني فخر الدين فقد دعا أهالي المنطقة إلى المزيد من التعاون للوصول إلى توزيع عادل للمياه، من خلال التزام القوانين واستمرار رفع الصوت والمطالبة الدائمة لتقوم المؤسسة بواجباتها تجاه المواطن، ولتعزيز المؤسسات الرسمية الخدماتية التي ندعمها لتقديم الخدمات لأهلنا.



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