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لبنان

الشيخ الخطيب للسلطة: نأمل بأنْ تكون جريمة العدو ضد الجيش حافزًا لمراجعة مواقفكم
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لبنان

الشيخ الخطيب للسلطة: نأمل بأنْ تكون جريمة العدو ضد الجيش حافزًا لمراجعة مواقفكم

2026-06-06 22:03
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أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، "جريمة استهداف العدو "الإسرائيلي" للجيش اللبناني"، آملًا بأنّ "تكون هذه الرسالة دافعًا جديدًا للسلطة السياسية من أجل مراجعة سياستها واتخاذ المواقف التي تنسجم مع حرارة هذه الجريمة، احترامًا للجيش اللبناني ودماء شهدائه الأبرار الذين سقطوا على يد العدو منذ الثاني من آذار الماضي".

وقال الشيخ الخطيب، في بيان: "هزّنا اليوم نبأ استهداف الجيش اللبناني باغتيال العدو "الإسرائيلي" ثلاثة من عسكريينا الشرفاء الشهداء: العميد وسام صبرا والنقيب الياس الخوري والجندي حسين عبد العلي غزال"، مضيفًا: "إنّ تبريرات العدو الصهيوني لهذه الحادثة لا يمكن أنْ تنطلي على أحد، فهي جريمة موصوفة ومقصودة تُضاف إلى الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا وشعبنا".

وأشار إلى أنّ هذه الجريمة "تؤكّد أنّ العدو لا يحسب حسابًا في القتل والإبادة لأيّ مكوّن من المكوّنات اللبنانية، خاصة وأنّها تأتي بعد أيام على اغتيال إبن مرجعيون الطبيب جايمس جورج كرم وأفراد عائلته على طريق النبطية - الخردلي".

ونبّه الشيخ الخطيب إلى أنّ "هذه الجريمة تحمل رسالة واضحة الأهداف، وهي موجَّهة بالدرجة الأولى إلى قيادة الجيش اللبناني والعماد رود,لف هيكل بالذات، والتي ترفض الصدام مع أيّ فريق لبناني خدمة للعدو الصهيوني".

وإذ توجّه الشيخ الخطيب بـ"خالص العزاء إلى عائلات الشهداء الثلاثة وإلى قيادة الجيش وسائر العسكريين وإلى اللبنانيين جميعًا"، أَمِل بأنْ "تشكّل هذه الحادثة حافزًا للجميع من أجل فهم طبيعة العدو الصهيوني بما ينعكس تعزيزًا للوحدة الوطنية ويبعد شبح الفتنة الداخلية التي يسعى إليها هذا العدو وداعموه".

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الشيخ علي الخطيب السلطة
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