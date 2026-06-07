دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 06/06/2026، 25 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 20:30 أمس الجمعة 05-06-2026‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة معادية من نوع "هيرون 1" في أجواء منطقة الريحان بصاروخ أرض - جوّ وإجبارها على التراجع.

2- السّاعة 20:45 أمس الجمعة 05-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمسيّرتين انقضاضيتيّن.

3- السّاعة 23:45 أمس الجمعة 05-06-2026‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصاروخ نوعيّ.

4- السّاعة 02:30 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرتين انقضاضيتيّن.

5- السّاعة 02:50 استهداف‏ مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة للمرة الثانية بمسيّرة انقضاضية.

6- السّاعة 03:20 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط وادي هونين مقابل بلدة مركبا بمسيّرة انقضاضية.

7- السّاعة 03:45 استهداف مربض مدفعيّة يفتاح التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ بمسيّرة انقضاضية.

8- السّاعة 04:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف بمسيّرة انقضاضيّة.

9- السّاعة 07:00 استهداف آليّة هامر عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترق.

10- السّاعة 07:30 استهداف دبّابة ميركافا في موقع بلاط المُستحدث بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

11- السّاعة 07:30 استهداف دبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية الشرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

12- السّاعة 12:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

13- السّاعة 12:20 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصلية صاروخيّة.

14- السّاعة 13:50 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 – زيك" في أجواء بلدة الشهابيّة بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

15- السّاعة 14:35 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

16- السّاعة 15:00 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضية.

17- السّاعة 15:30 استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى في بلدة القنطرة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

18- السّاعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف بقذائف المدفعيّة.

19- السّاعة 16:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بقذائف المدفعيّة.

20- السّاعة 16:55 استهداف آليّة هامر في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترق بمن فيها.

21- السّاعة 17:00 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 – زيك" في أجواء منطقة الزهراني بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

22- السّاعة 17:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابات مؤكدة.

23- السّاعة 17:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

24- السّاعة 17:50 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة.

25- السّاعة 19:10 استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف بقذائف المدفعيّة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

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