العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026

2026-06-07 02:12
46

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 06/06/2026، 25 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 20:30 أمس الجمعة 05-06-2026‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة معادية من نوع "هيرون 1"  في أجواء منطقة الريحان بصاروخ أرض - جوّ وإجبارها على التراجع.

2- السّاعة 20:45 أمس الجمعة 05-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمسيّرتين انقضاضيتيّن.

3- السّاعة 23:45 أمس الجمعة 05-06-2026‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصاروخ نوعيّ.

4- السّاعة 02:30 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرتين انقضاضيتيّن.

5- السّاعة 02:50 استهداف‏ مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة للمرة الثانية بمسيّرة انقضاضية.

6- السّاعة 03:20 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط وادي هونين مقابل بلدة مركبا بمسيّرة انقضاضية.

7- السّاعة 03:45 استهداف مربض مدفعيّة يفتاح التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ بمسيّرة انقضاضية.

8- السّاعة 04:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف بمسيّرة انقضاضيّة.

9- السّاعة 07:00 استهداف آليّة هامر عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترق.

10- السّاعة 07:30 استهداف دبّابة ميركافا في موقع بلاط المُستحدث بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

11- السّاعة 07:30 استهداف دبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية الشرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

12- السّاعة 12:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

13- السّاعة 12:20 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصلية صاروخيّة.

14- السّاعة 13:50 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز  450 – زيك"  في أجواء بلدة الشهابيّة بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

15- السّاعة 14:35 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

16- السّاعة 15:00 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضية.

17- السّاعة 15:30 استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى في بلدة القنطرة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

18- السّاعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف بقذائف المدفعيّة.

19- السّاعة 16:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بقذائف المدفعيّة.

20- السّاعة 16:55 استهداف آليّة هامر في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترق بمن فيها.

21- السّاعة 17:00 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز  450 – زيك"  في أجواء منطقة الزهراني بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

22- السّاعة 17:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابات مؤكدة.

23- السّاعة 17:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

24- السّاعة 17:50 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة.

25- السّاعة 19:10 استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف بقذائف المدفعيّة.


إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
لبنان منذ 49 دقيقة
الشيخ الخطيب للسلطة: نأمل بأنْ تكون جريمة العدو ضد الجيش حافزًا لمراجعة مواقفكم
الشيخ الخطيب للسلطة: نأمل بأنْ تكون جريمة العدو ضد الجيش حافزًا لمراجعة مواقفكم
لبنان منذ 4 ساعات
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ 6 ساعات
لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين
لقاء في بعلبك بين حزب الله ومؤسسة مياه البقاع لتنسيق الجهود وخدمة المواطنين
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
لبنان منذ 49 دقيقة
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ 6 ساعات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
لبنان منذ 7 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة للعدو في بلدة زوطر الشرقية
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة للعدو في بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة