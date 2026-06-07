العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

عمليات المقاومة ليوم الأحد 7 حزيران 2026
لبنان

عمليات المقاومة ليوم الأحد 7 حزيران 2026

2026-06-07 04:05
56

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 07/06/2026، سلسلة بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):
    
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:20 الأحد 07-06-2026‏ دبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا بالأسلحة المناسبة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 07-06-2026‏
21 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (2):
    
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:35 الأحد 07-06-2026‏ تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 07-06-2026‏
21 ذو الحجة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة ليوم الأحد 7 حزيران 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 7 حزيران 2026
لبنان منذ 42 دقيقة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب للسلطة: نأمل بأنْ تكون جريمة العدو ضد الجيش حافزًا لمراجعة مواقفكم
الشيخ الخطيب للسلطة: نأمل بأنْ تكون جريمة العدو ضد الجيش حافزًا لمراجعة مواقفكم
لبنان منذ 6 ساعات
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة ليوم الأحد 7 حزيران 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 7 حزيران 2026
لبنان منذ 42 دقيقة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 06-06-2026
لبنان منذ ساعتين
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
فيديو: سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية لجيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية
لبنان منذ 7 ساعات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في روضة الزهراء (ع) - الكفاءات
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة