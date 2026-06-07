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لبنان

وزير الصحة: 3593 شهيدًا جراء العدوان
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لبنان

وزير الصحة: 3593 شهيدًا جراء العدوان "الإسرائيلي" و300 مركز رعاية لخدمة النازحين

2026-06-07 11:10
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أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن عدد الشهداء جراء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان بلغ 3593 شهيدًا، مشيرًا إلى سقوط 131 شهيدًا من عناصر الأطقم الإسعافية في الجنوب، فيما أُقفلت أربعة مستشفيات قسرًا نتيجة التهديدات والاعتداءات المعادية.

وقال ناصر الدين، في حديث إلى إذاعة النور، إن من أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للنازحين جراء العدوان تغطية الاستشفاء على نفقتها، إلى جانب تغطية خدمات الطوارئ ورعاية الجرحى.

وأضاف أن النازحين يستفيدون حاليًا من خدمات نحو 300 مركز للرعاية الصحية موزعة على مختلف المناطق اللبنانية.

وأشار ناصر الدين إلى أن الاستجابة العالمية لمساندة النازحين المتضررين من الحرب لا تزال "صعبة"، داعيًا إلى اعتماد مقاربة شاملة ومنطقية لمعالجة ملف النزوح.

وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لمساندة المواطنين في ظل الظروف الراهنة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات القائمة.

وفي ما يتعلق بالاعتداءات "الإسرائيلية"، شدد ناصر الدين على أن النوايا العدائية "الإسرائيلية" تجاه لبنان معروفة، لافتًا إلى أن الاستهداف يطال مختلف الفئات والقطاعات، من مسعفين ومؤسسات صحية إلى عسكريين ومدنيين. وقال إن "العدو لا يؤتمن، ولديه أطماع كبيرة في بلدنا، وهدفه كل لبنان".

وختم وزير الصحة بالتأكيد أن "عهدنا عهد الناس، وهو ينطلق من تضحياتهم، ولن نقبل بما لا يرضيهم".

الكلمات المفتاحية
لبنان ركان ناصر الدين النازحون العدوان الإسرائيلي
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