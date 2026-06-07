نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أدلة مرئية قالت إنها توثق استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قنابل الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة بالسكان في جنوب لبنان، ما يعزز الاتهامات الموجهة إلى "إسرائيل" باستخدام هذه المادة الحارقة خلال عملياتها العسكرية الأخيرة.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن تحقيقاً استند إلى مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جرى التحقق منها وتحليلها، أظهر آثار الدخان المميزة لقنابل الفوسفور الأبيض في عدة مناطق لبنانية تعرضت للقصف.

وبحسب التحقيق، فإن إحدى الحوادث الموثقة تعود إلى 30 أيار/ مايو الماضي، حيث أظهرت المشاهد المصورة تصاعد سحب الدخان الناتجة عن قذائف الفوسفور الأبيض فوق مدينة النبطية جنوبي لبنان، التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، وذلك خلال الفترة التي كان فيها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يسيطر على منطقة قلعة الشقيف.

وأضافت الصحيفة أن الأدلة المرئية كشفت أيضاً عن استخدام الفوسفور الأبيض في مدينة صور الساحلية، إلى جانب بلدات الخيام والقليعة ويحمر، عقب استئناف المواجهات بين "إسرائيل" وحزب الله في آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الفوسفور الأبيض مادة تشتعل تلقائياً عند تعرضها للهواء ويصعب إخمادها، وتُستخدم في بعض العمليات العسكرية لإشعال الحرائق أو إنشاء ستائر دخانية. إلا أن استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان أو ضد المدنيين قد يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشارت الصحيفة إلى أنها وجهت استفسارات إلى السلطات "الإسرائيلية" مرفقة بإحداثيات أربعة مواقع في لبنان يُشتبه في تعرضها لقصف بالفوسفور الأبيض، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى موعد نشر التحقيق.

ولفتت إلى أن المقاطع المصورة أظهرت قذائف مدفعية تنفجر في الجو قبل أن تطلق خيوطاً متوهجة من الفوسفور الأبيض فوق المناطق المستهدفة، وهو ما قالت إنه يتوافق مع خصائص ذخائر أميركية سبق أن استخدمها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في عمليات عسكرية سابقة.

ويأتي نشر هذه الأدلة في ظل استمرار الاتهامات الحقوقية والدولية لـ"إسرائيل" باستخدام أسلحة حارقة في مناطق مدنية، وسط مطالبات متزايدة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي خلال العمليات العسكرية في لبنان.

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