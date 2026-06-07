شهدت مناطق متفرقة من الضفّة الغربية، اليوم الأحد، تصعيدًا ميدانيًا تمثل في اعتداءات للمستوطنين واقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالتزامن مع استنفار أمني أعقب عملية دهس بطولية جنوب بيت لحم أسفرت عن إصابة مستوطن.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة. كما أضرم مستوطنون النار في أراضٍ فلسطينية بمنطقة النقار شمال غربي قرية المغير شرق رام الله، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الإطفاء من الوصول إلى موقع الحريق وإخماد النيران.

وفي السياق ذاته، رشق مستوطنون مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية المنشية جنوب بيت لحم، في ما وثقت مشاهد مصورة هجومًا نفذه مستوطنون على مركبات فلسطينية قرب مفترق مستوطنة "أفرات".

ميدانيًا، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لعدد من البلدات والقرى في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ورام الله والخليل والقدس. فقد اقتحمت قرية جلبون شرق جنين، وداهمت منازل في قرية أم التوت، كما تسللت وحدة خاصة "إسرائيلية" إلى بلدة تياسير شرق طوباس قبل أن تتبعها قوات الاحتلال التي نفذت عمليات تفتيش ومداهمة للمنازل.

وفي مدينة أريحا، شهدت المنطقة تحركات متواصلة لآليات الاحتلال، تخللها اعتقال الشاب يزن موسى الغوج. كما اقتحمت القوات مدينة طوباس ومدينة الخليل، إضافة إلى بلدتي عتيل وعلار شمال طولكرم، وبلدة دير جرير شمال شرق رام الله، وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة المحلل السياسي بلال الشوبكي خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال المدينة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استنفار واسع لقوات الاحتلال عقب تنفيذ عملية دهس بطولية عند مفرق مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم، أدت إلى إصابة مستوطن. وعلى إثر العملية، شرعت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط وبحث مكثفة في المنطقة بعد تمكّن منفذ العملية من الانسحاب من المكان.

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