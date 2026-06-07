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لبنان

العدو يواصل إجرامه.. شهداء وجرحى وغارات وعمليات تفجير في الجنوب
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لبنان

العدو يواصل إجرامه.. شهداء وجرحى وغارات وعمليات تفجير في الجنوب

2026-06-07 13:47
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واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته الهمجية في جنوب لبنان في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار حيث شن الطيران الحربي غارات مستهدفًا بلدات القطراني، قلاويه، بصليا، صريفا على دفعتين.

كما شن الطيران الحربي المعادي غارات استهدفت بلدات الدوير على دفعتين،  كفرتبنيت، زوطر الشرقية، مجدل زون، النبطية الفوقا، حبوش.

كذلك، استهدف طيران العدو المسيّر دراجة نارية في بلدة الشهابية ما أسفر عن إصابة مواطنين بجروح، وأيضًا شنت مسيّرة غارة مستهدفة سيارة في بلدة معركة، وغارة استهدفت الطريق بين بلدتي عيتا الجبل -تبنين .

كما شن الطيران المسيّر غارة استهدف دراجة نارية على طريق زفتا ما أسفر عن استشهاد مواطن.

هذا، واستشهد سوريان وجُرح ثالث جراء غارة من مسيرة معادية استهدفت دراجتهم على طريق وطى عبا بين بلدتي عبا والدوير

بالتزامن قصفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" تلال بلدتي برعشيت وشقرا وصريفا وقلاويه.

هذا، ونفذ العدو عملية تفجير طالت بلدة الطيري - جنوب لبنان

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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