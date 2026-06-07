استشهد صياد وأُصيب آخر بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد (7 حزيران/ يونيو 2026)، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مدفعي وإطلاق نار لعدة مناطق في قطاع غزة، في حين وصل شهيدان جراء قصف "إسرائيلي" على حي الزيتون بغزة أمس، واستشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها السابقة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب (16 عامًا) وإصابة خطيرة للصياد محمد عاطف الأقرع جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال خلال عمله في البحر قبالة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما حاصرت بحرية الاحتلال مركبين للصيد كانا يعملان في المنطقة، قبل أن تفتح القوات "الإسرائيلية" النار باتجاههما قبل أن تعتقل أربعة صيادين كانوا على متنهما، واقتادتهم مع مراكبهم ومعدات الصيد إلى جهة غير معلومة.

واستشهدت سيدة صباح اليوم الأحد متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة الجوازات بغزة أمس ليرتفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى 9 شهداء منهم 3 نساء وطفلة.

إلى ذلك أفاد مصدر فلسطيني بوصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء جراء قصف "إسرائيلي" أمس في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

هذا، وأُصيب 4 مواطنين جراء استهداف "إسرائيلي" نفذته ظهر اليوم زوارق حربية في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل دخانية وإنارة ومدفعية، شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شمالي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

والسبت، استشهد 10 مواطنين في غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وخلال الأيام الأخيرة، صعد جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ويرتكب يوميًا مجازر في معظم المناطق، فيما يتوسع احتلاله لمساحات جديدة من القطاع، وسط صمت من المبعوث الأميركي "للسلام"، والولايات المتحدة التي ضمنت الاحتلال في اتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 961 شهداء، إضافة إلى 3,020 إصابة، إلى جانب تسجيل 782 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,971 شهيدًا و173,128 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

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