العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عمليتي قلقيلية وبيت لحم وتؤكد استمرار تصاعد المقاومة

فلسطين

مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كوخاف يائير" شمال قلقيلية

2026-06-07 13:52
100

قُتل مستوطن صهيوني وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الأحد 7 حزيران/يونيو 2026، في عملية إطلاق نار وُصفت بالبطولية، وقعت قرب محطة وقود داخل مستوطنة "كوخاف يائير" شمال مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، أطلق مقاوم النار باتجاه مجموعة من المستوطنين داخل محطة الوقود في المستوطنة، ما أدى إلى مقتل مستوطن على الأقل وإصابة خمسة آخرين، بينهم إصابة حرجة، في حصيلة أولية للعملية التي تخللتها حالة من الارتباك والاستنفار في المكان.

وبحسب وسائل إعلام العدو، فإن العملية نُفذت في أكثر من موقع بشكل متزامن أو متتابع، حيث شملت محطة الوقود داخل المستوطنة، إضافة إلى الطريق الواصل بين مستوطنتي "تسور يتسحاق" و"تسور نتان" في محيط المنطقة، ما تسبب بحالة استنفار واسعة في صفوف قوات الاحتلال.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقع إطلاق النار، وأغلقت المنطقة، وشرعت بعمليات تمشيط وملاحقة، وسط حالة تأهب في المستوطنات المحيطة بمدينة قلقيلية.

وفي السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال مقتل أحد منفذي العملية، وادعى أنه فلسطيني من مدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948، بالإضافة إلى اعتقال منفذ آخر، في حين لم تتضح بعد تفاصيل إضافية حول ظروف الاشتباك.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من عملية دهس نُفذت جنوب مدينة بيت لحم، وأدت إلى إصابة مستوطن في محيط مستوطنة "أفرات"، في مؤشر على تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عمليتي قلقيلية وبيت لحم وتؤكد استمرار تصاعد المقاومة
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عمليتي قلقيلية وبيت لحم وتؤكد استمرار تصاعد المقاومة
فلسطين منذ ساعة
مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة
مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كوخاف يائير" شمال قلقيلية
فلسطين منذ ساعة
شهداء وجرحى في غزة.. تصعيد
شهداء وجرحى في غزة.. تصعيد "إسرائيلي" يخرق اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ ساعة
عملية دهس بطولية جنوب بيت لحم واستنفار للاحتلال بالتزامن مع اعتداءات في الضفّة
عملية دهس بطولية جنوب بيت لحم واستنفار للاحتلال بالتزامن مع اعتداءات في الضفّة
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المقاومة الإسلامية تُعلن استهداف تجمعات وآليات للعدو بمسيّرات انقضاضية جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية تُعلن استهداف تجمعات وآليات للعدو بمسيّرات انقضاضية جنوب لبنان
لبنان منذ ساعة
إسحاق بريك:
إسحاق بريك: "إسرائيل" عند مفترق وجودي والحرب تقودها نحو الهاوية
عين على العدو منذ ساعة
مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة
مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كوخاف يائير" شمال قلقيلية
فلسطين منذ ساعة
من ضفاف بحيرة القرعون.. مارون يحذر من مخاطر مجهولة تهدد السدّ: : أين سيادة الدولة؟
من ضفاف بحيرة القرعون.. مارون يحذر من مخاطر مجهولة تهدد السدّ: : أين سيادة الدولة؟
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة