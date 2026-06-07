قُتل مستوطن صهيوني وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الأحد 7 حزيران/يونيو 2026، في عملية إطلاق نار وُصفت بالبطولية، وقعت قرب محطة وقود داخل مستوطنة "كوخاف يائير" شمال مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، أطلق مقاوم النار باتجاه مجموعة من المستوطنين داخل محطة الوقود في المستوطنة، ما أدى إلى مقتل مستوطن على الأقل وإصابة خمسة آخرين، بينهم إصابة حرجة، في حصيلة أولية للعملية التي تخللتها حالة من الارتباك والاستنفار في المكان.

وبحسب وسائل إعلام العدو، فإن العملية نُفذت في أكثر من موقع بشكل متزامن أو متتابع، حيث شملت محطة الوقود داخل المستوطنة، إضافة إلى الطريق الواصل بين مستوطنتي "تسور يتسحاق" و"تسور نتان" في محيط المنطقة، ما تسبب بحالة استنفار واسعة في صفوف قوات الاحتلال.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقع إطلاق النار، وأغلقت المنطقة، وشرعت بعمليات تمشيط وملاحقة، وسط حالة تأهب في المستوطنات المحيطة بمدينة قلقيلية.

وفي السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال مقتل أحد منفذي العملية، وادعى أنه فلسطيني من مدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948، بالإضافة إلى اعتقال منفذ آخر، في حين لم تتضح بعد تفاصيل إضافية حول ظروف الاشتباك.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من عملية دهس نُفذت جنوب مدينة بيت لحم، وأدت إلى إصابة مستوطن في محيط مستوطنة "أفرات"، في مؤشر على تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة.

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