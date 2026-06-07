قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إنّ فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على "إسرائيل"، من خلال المضي قدمًا في فرض عقوبات منسّقة داخل كل دولة تستهدف أفرادًا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية.

وأضاف الدبلوماسيون، وفق وكالة "رويترز"، أنّ الإجراءات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفّذها مستوطنون "إسرائيليون" في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي توسّعت في بناء المستوطنات.

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