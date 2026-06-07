توغلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ريفي القنيطرة ‏الجنوبي ‏والشمالي في سورية، واعتقلت خمسة شبان.‏

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن قوة للاحتلال توغلت ‏بعد ‏منتصف الليلة الماضية ‏في قرية صيدا الحانوت ‏بريف القنيطرة ‏الجنوبي، وقامت باعتقال شاب واقتادته ‏إلى الداخل المحتل.‏

كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية ‏في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي ‏بعد منتصف الليل، ‏وقامت باعتقال 4 شبان بينهم ‏قاصرون.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت ‏أمس السبت بـ 6 حزيران 2026، في قرية صيدا الحانوت، ونصبت حاجزًا ‏مؤقتًا وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، كما ‏توغلت في مزرعة أبو ‏مذراة ‏وقرية العشة بالريف ‏الجنوبي، وكذلك على طريق الكسارات بالقرب من بلدة ‏جباتا الخشب ‏بالريف الشمالي‎.

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