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سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي وتعتقل 5 شبان
توغلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي في سورية، واعتقلت خمسة شبان.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن قوة للاحتلال توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال شاب واقتادته إلى الداخل المحتل.
كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد منتصف الليل، وقامت باعتقال 4 شبان بينهم قاصرون.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أمس السبت بـ 6 حزيران 2026، في قرية صيدا الحانوت، ونصبت حاجزًا مؤقتًا وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، كما توغلت في مزرعة أبو مذراة وقرية العشة بالريف الجنوبي، وكذلك على طريق الكسارات بالقرب من بلدة جباتا الخشب بالريف الشمالي.