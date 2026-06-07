العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

عربي ودولي

سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎

2026-06-07 14:35
57

توغلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ريفي القنيطرة ‏الجنوبي ‏والشمالي في سورية، واعتقلت خمسة شبان.‏

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن قوة للاحتلال توغلت ‏بعد ‏منتصف الليلة الماضية ‏في قرية صيدا الحانوت ‏بريف القنيطرة ‏الجنوبي، وقامت باعتقال شاب واقتادته ‏إلى الداخل المحتل.‏

كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية ‏في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي ‏بعد منتصف الليل، ‏وقامت باعتقال 4 شبان بينهم ‏قاصرون.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت ‏أمس السبت بـ 6 حزيران 2026، في قرية صيدا الحانوت، ونصبت حاجزًا ‏مؤقتًا وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، كما ‏توغلت في مزرعة أبو ‏مذراة ‏وقرية العشة بالريف ‏الجنوبي، وكذلك على طريق الكسارات بالقرب من بلدة ‏جباتا الخشب ‏بالريف الشمالي‎.

الكلمات المفتاحية
سوريا اعتداءات الاحتلال
إقرأ المزيد
المزيد
سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎
سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎
عربي ودولي منذ ساعة
عقوبات أوروبية قيد الإعداد تستهدف
عقوبات أوروبية قيد الإعداد تستهدف "إسرائيليين" وتشمل تجميد أصول وحظر سفر
عربي ودولي منذ ساعة
"نيويورك تايمز" تنشر أدلة مرئية على استخدام العدو الفوسفور الأبيض جنوب لبنان
عربي ودولي منذ 4 ساعات
زعيم كوريا الشمالية: لتعزيز القوة البحرية بما يضمن دعم منظومة الردع النووي
زعيم كوريا الشمالية: لتعزيز القوة البحرية بما يضمن دعم منظومة الردع النووي
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎
سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎
عربي ودولي منذ ساعة
عقوبات أوروبية قيد الإعداد تستهدف
عقوبات أوروبية قيد الإعداد تستهدف "إسرائيليين" وتشمل تجميد أصول وحظر سفر
عربي ودولي منذ ساعة
توغل جديد للاحتلال
توغل جديد للاحتلال "الاسرائيلي" في ريف القنيطرة
عربي ودولي منذ يوم
تصعيد خطير في الضفة الغربية .. مستوطنون يحرقون المحاصيل الزراعية في نابلس ورام الله
تصعيد خطير في الضفة الغربية .. مستوطنون يحرقون المحاصيل الزراعية في نابلس ورام الله
فلسطين منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة