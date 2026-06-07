التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم الأحد 7 حزيران 2026، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وسلمه رسالة من رئيس وزراء باكستان موجهة إلى قائد الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" بأن وزير الداخلية الباكستاني، الذي يزور طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، التقى اليوم الأحد عراقجي وسلّمه رسالة خطية من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف موجهة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبی خامنئي (حفظه الله).

وفي هذا اللقاء جرى، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات المسار الدبلوماسي الجاري لإنهاء الحرب المفروضة الأميركية - الصهيونية على إيران، والتي تتم بوساطة باكستانية.

اتفاق بين إيران وباكستان لرفع حجم التبادل التجاري

وكان قد التقى نقوي وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، الذي أعلن اتفاق إيران وباكستان على العمل لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنويًا، معربًا عن تقديره للدور الذي تضطلع به باكستان في جهود خفض التوتر بين إيران وأميركا.

وقال إن باكستان دولة كبيرة تجمعها بإيران روابط دينية وثقافية وتاريخية واسعة، مؤكدًا أن البلدين تربطهما علاقات أخوية وجوار وثيقة.

وأضاف أن جزءًا من زيارة الوزير الباكستاني خُصص لبحث الملفات الثنائية، وفي مقدمتها أمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والتصدي للإرهاب.

وأشار إلى أن الجانبين توصلا أيضًا إلى تفاهمات اقتصادية مهمة، من بينها السعي إلى زيادة حجم المبادلات التجارية من ثلاثة مليارات دولار سنويًا إلى عشرة مليارات دولار، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا مختلفًا من المؤسسات والوزارات المعنية في البلدين.

كما لفت وزير الداخلية الإيراني إلى تقارب مواقف طهران وإسلام آباد خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي عُقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، معربًا عن شكره لباكستان على دورها النشط في الوساطة الرامية إلى خفض التوتر بين إيران وأميركا.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس أخوية راسخة، قائلًا إن أي أزمة يتعرض لها أحد البلدين يشعر بها الآخر أيضًا.

وأضاف أن بلاده تأمل في أن تنتهي الأزمات الراهنة قريبًا من خلال الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

كما أعرب نقوي عن تقديره لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معربًا عن أمله في أن تثمر الجهود الجارية عن نتائج إيجابية.

وكان نقوي قد وصل إلى طهران مساء (السبت 6 يونيو/حزيران 2026)، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني.

وتأتي الزيارة في إطار المساعي الباكستانية الهادفة إلى الإسهام في خفض التوتر بين إيران وأميركا.

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