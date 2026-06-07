نعى العلامة السيد علي فضل الله المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض الذي وافته المنية، مشيرًا إلى أنّ "الراحل هو أحد كبار أعلام الحوزة العلمية في النجف الأشرف، الذي أفنى عمره الشريف في خدمة الدين والعلم، والتدريس والتأليف، وتربية الأجيال، والدفاع عن القيم الإسلامية والإنسانية".

وقال السيد فضل الله، في بيان، الأحد 7 حزيران/يونيو 2026": "لقد مثّل الفقيد الراحل مدرسة علمية وأخلاقية راسخة واتّسمت مَسِيرته بالورع والتقوى والزهد، والانفتاح في الفكر، والحكمة في المواقف، والسعي الدائم إلى ترسيخ مبادئ العدالة والاعتدال ونصرة المظلومين والمستضعفين، حتى غَدا عَلمًا من أعلام المرجعية الدينية وركنًا من أركان الحوزة العلمية المباركة".

واعتبر أنّ "رحيل المرجع الفياض يشكّل خسارة كبيرة للحوزات العلمية وللعالم الإسلامي، لما تركه من إرث علمي وفقهي وفكري، وما قدّمه من جهود مباركة في نشر معارف الإسلام الأصيل وخدمة الأمة".

وقدّم السيد فضل الله التعازي إلى عائلة الشيخ الفياض وإلى تلامذته ومحبّيه ومقلّديه والحوزات العلمية.

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