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إيران

قاليباف: الأعداء لا يفهمون إلا لغة القوة وأيدي قواتنا المسلحة مطلقة التصرف
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إيران

قاليباف: الأعداء لا يفهمون إلا لغة القوة وأيدي قواتنا المسلحة مطلقة التصرف

2026-06-07 19:37
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قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الأعداء لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار، وقد أظهروا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات المتعلقة بلبنان أنهم لا يفهمون إلا لغة القوة.

وأكد أن الحصار البحري المفروض على الشعب الإيراني والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم للكيان الصهيوني يجعلان القواعد والأصول الأميركية وأصول العدو في المنطقة أهدافًا مشروعة. 

وشدد على أن أيدي القوات المسلحة كما هو الحال دائمًا مطلقة التصرف.

الكلمات المفتاحية
الضاحية الجنوبية محمد باقر قاليباف إيران القوات المسلحة الإيرانية
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