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فلسطين

أبو عبيدة يبارك عملية
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فلسطين

أبو عبيدة يبارك عملية "كوخاف يائير" البطولية: لتصعيد العمليات ضد الاحتلال

2026-06-07 20:08
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بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، العملية البطولية التي نُفّذت في مستوطنة "كوخاف يائير"، مؤكّدًا أنها تعكس استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال "الإسرائيلي".

وقال أبو عبيدة إنّ كتائب القسام "تنظر بفخر" إلى تصدّي أبناء الشعب الفلسطيني للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيدًا بالعمليات والمواجهات التي تستهدف الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا أبو عبيدة الشباب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 إلى الاضطلاع بدورهم في معركة طوفان الأقصى، وتصعيد عملياتهم ضدّ الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة كتائب القسام أبو عبيدة
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