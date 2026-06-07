شدّد رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسني إيجئي على وثاقة الروابط العقائدية والإيمانية والمعنوية الوثيقة التي تربط بين إيران والشعب اللبناني. واصفًا المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها "روح إيران".

وقال الشيخ إيجئي في تصريح له مساء اليوم الأحد 07 حزيران/يونيو 2026: "المقاومة اللبنانية ليست مجرد اسم وعنوان؛ بل هي صدى للغيرة، والحمية، والشرف، والصمود، والروح المشتركة للشعوب التي لا تنحني أمام الظلم والعدوان والانتهاكات".

أضاف رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "الرابط بين إيران والشعب اللبناني هو رابط من نوع الدم والملحمة والإيمان والمبادئ؛ رابط يظل راسخًا وواضحًا وثاقبًا حتى في أحلك الظروف وأشدها قسوة".

وتابع إيجئي: "إن العدو الصهيوني، بعد توغلاته العدوانية في جنوب لبنان، بات يطمع الآن في بيروت النابضة في قلب هذا البلد. واليوم، ومع العدوان الصهيوني، خيّم غبار الحزن على وجه بيروت، ومع هذا الغبار، ارتعشت القلوب في طهران".

وأكد حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي: "إن الشعبين الإيراني واللبناني، بل وجميع الشعوب المسلمة، يواجهون عدوًا مشتركًا يُدعى الكيان الصهيوني؛ هذا الكيان الذي يقوم وجوده المشؤوم على القتل، وقتل الأطفال، والغصب، والاحتلال، يسعى لابتلاع المنطقة بأسرها لتحقيق شعاره المزعوم "من النيل إلى الفرات"، مشددًا على أننا "نقف إلى جانب شعب لبنان ومقاومته".

وشدد على أن "أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إيران وأميركا في نيسان/أبريل الماضي، كان يقضي بتوسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل جغرافية محور المقاومة بأكملها، ولا سيما لبنان".

وختم رئيس السلطة القضائية في إيران بالقول: "مما لا شك فيه أن إيران والمقاومة اللبنانية، بوصفهما حليفين وفِيّين ومقتدرين ومتجذرين، يقفان معًا في المعركة ضد الكيان الصهيوني، ويشكلان مكملًا للقدرات العسكرية والعملياتية لبعضهما البعض".



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