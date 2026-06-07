أعربت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في بيان عن أسفها إزاء البيان الصادر عن المنظمة، والمناهض لطهران.

وقالت البعثة الإيرانية لدى المنظمة ردًا على البيان المذكور: "إن البيان الانتقائي والأحادي الجانب الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يتجاهل جذور العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" الحالي ضد إيران، هو أمر يدعو لأسف بالغ".

وأضافت: "إن الصمت تجاه الحرب العدوانية وغير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" ضد إيران، وفي الوقت نفسه المسارعة إلى إدانة الإجراءات الدفاعية الإيرانية، يعكس ازدواجية معايير مقلقة من شأنها أن تقوض مصداقية المنظمة وحيادها أكثر فأكثر".

وشددت البعثة الإيرانية على "أن إيران تتحرك في إطار ممارسة حقها المتأصل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، لافتة إلى "أن القرار رقم 3314 (ملحق المادة 3) يعرّف بوضوح الهجمات، والحصار، واستخدام أراضي دولة ما لشن أعمال عدوانية ضد دولة أخرى، بأنها أعمال عدوانية".

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