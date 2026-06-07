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حرس الثورة: ردنا اليوم بمثابة تحذير.. إذا تكررت الاعتداءات سيكون ردنا أوسع وأشمال
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إيران

حرس الثورة: ردنا اليوم بمثابة تحذير.. إذا تكررت الاعتداءات سيكون ردنا أوسع وأشمال

2026-06-07 23:17
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ردت القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران على خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار، وعلى اعتداءاته الوحشية على لبنان والتي طالت اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حرس الثورة في بيان أصدره مساء اليوم الأحد 07 حزيران/يونيو 2026،  بعد إطلاق 3 دفعات من الصواريخ الباليستية على الكيان الصهيوني: "ردًا على الجرائم الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما شملته من قتل وتهجير واسع للسكان المدنيين في منطقتي صور والنبطية ومناطق أخرى، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس قاعدة "رامات دافيد" الجوية، التي كانت منطلقًا لهذه الاعتداءات، بالصواريخ الباليستية.

أضاف: "قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطًا بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، إلا أن الولايات المتحدة و"إسرائيل"، كعادتهما، لم تلتزما بتعهداتهما. فقد واصلتا الاعتداءات والأعمال العسكرية في لبنان، كما انتهكتا وقف إطلاق النار من خلال التعرض المتكرر للسواحل والسفن الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عُمان والمحيط الهندي".

واختتم حرس الثورة الإسلامية في إيران بيانه مشددًا على أن "عملية الليلة كانت بمثابة تحذير، وإذا تكررت هذه الاعتداءات، فسيكون الرد أوسع نطاقًا وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية الصهيونية في المنطقة".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
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