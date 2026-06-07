باركت لجان المقاومة في فلسطين رد حرس الثورة الإسلامية في إيران على الاعتداء الصهيوني الذي استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بدك معاقلَ الصهاينة المجرمين في شمال فلسطين المحتلة.

ورأت اللجان في بيان أن "الرد الإيراني المبارك على العدوان الصهيوني على الضاحية في بيروت يؤكد على أن الجمهورية الإسلامية في إيران ترسخ معادلات جديدة وأن زمن العربدة والغطرسة والعنجهية الصهيونية قد ولّى إلى الأبد وأن كيان العدو الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة والمقاومة والمواجهة".

وأكدت اللجان أن "الصواريخ الايرانية التي ضربت الكيان الصهيوني تفرض من جديد معادلة وحدة الساحات وتبدد أوهام نتنياهو وعنجهية المجرمين الصهاينة".



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