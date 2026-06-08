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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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العصف المأكول
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-08 00:00
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00:34 |
ترامب لأكسيوس: الاتفاق سيكون جيدًا ولا أريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين "إسرائيل" وإيران
00:33 |
ترامب لأكسيوس: كل من "إسرائيل" وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى
00:32 |
"يديعوت أحرونوت": الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى "إسرائيل" مفادها أنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق
00:31 |
إعلام العدو عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع: الرد المتوقع على إيران سيكون قاسيًا وواسع النطاق
00:30 |
القناة 14 العبرية: ليس فقط الصواريخ والطائرات هي ما يتأرجح بين السماء والأرض هذه الليلة بل مصير نتنياهو السياسي أيضًا
00:28 |
القناة 14 العبرية: لن يزيد فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران أكثر من توجيه ضربة قوية ومشتركة من "إسرائيل" والولايات المتحدة الليلة لكن للأسف يبدو أن احتمالات حدوث ذلك تكاد تكون معدومة
00:27 |
إعلام العدو عن مصدر سياسي "إسرائيلي": نتنياهو يجب أن يرد على القصف الإيراني حتى بثمن المواجهة مع الرئيس دونالد ترمب
00:26 |
إعلام العدو: في ختام المكالمة بين ترامب ونتنياهو سيعقد اجتماع موسع يضم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس وقيادة الأجهزة الأمنية لبحث التطورات المتعلقة بإيران وتقييم الموقف
00:08 |
الخارجية اليمنية: نحذر كيان العدو "الاسرائيلي" من أي تصعيد
00:07 |
الخارجية اليمنية: محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات
00:06 |
الخارجية اليمنية: العملية ترسّخ معادلة وحدة الساحات وتنسف معادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو "الإسرائيلي" ترسيخها
00:04 |
الخارجية اليمنية: زمن عربدة كيان العدو "الاسرائيلي" قد ولّى وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة
00:03 |
الخارجية اليمنية: نبارك عملية القوات المسلحة الإيرانية بإستهداف كيان العدو "الاسرائيلي" ردًا على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني
00:02 |
القناة 12 العبرية: ترامب ونتنياهو يجريان الآن محادثة هاتفية
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