إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:34 |ترامب لأكسيوس: الاتفاق سيكون جيدًا ولا أريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين "إسرائيل" وإيران
00:33 |ترامب لأكسيوس: كل من "إسرائيل" وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى
00:32 |"يديعوت أحرونوت": الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى "إسرائيل" مفادها أنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق
00:30 |القناة 14 العبرية: ليس فقط الصواريخ والطائرات هي ما يتأرجح بين السماء والأرض هذه الليلة بل مصير نتنياهو السياسي أيضًا
00:28 |القناة 14 العبرية: لن يزيد فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران أكثر من توجيه ضربة قوية ومشتركة من "إسرائيل" والولايات المتحدة الليلة لكن للأسف يبدو أن احتمالات حدوث ذلك تكاد تكون معدومة
00:27 |إعلام العدو عن مصدر سياسي "إسرائيلي": نتنياهو يجب أن يرد على القصف الإيراني حتى بثمن المواجهة مع الرئيس دونالد ترمب
00:26 |إعلام العدو: في ختام المكالمة بين ترامب ونتنياهو سيعقد اجتماع موسع يضم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس وقيادة الأجهزة الأمنية لبحث التطورات المتعلقة بإيران وتقييم الموقف
00:06 |الخارجية اليمنية: العملية ترسّخ معادلة وحدة الساحات وتنسف معادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو "الإسرائيلي" ترسيخها
00:04 |الخارجية اليمنية: زمن عربدة كيان العدو "الاسرائيلي" قد ولّى وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة
00:03 |الخارجية اليمنية: نبارك عملية القوات المسلحة الإيرانية بإستهداف كيان العدو "الاسرائيلي" ردًا على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني