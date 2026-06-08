الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ونحذر العدو من أي التصعيد

باركت وزارة الخارجية اليمنية العملية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية باستهداف كيان العدو "الإسرائيلي" ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أصدرته الليلة، "أن زمن عربدة كيان العدو "الإسرائيلي" قد ولّى وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة".

وأكدت أن العملية التي نفذتها القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران "ترسّخ معادلة وحدة الساحات وتنسف معادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو "الإسرائيلي" ترسيخها".

كما أكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيانها، "أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات" محذرةً كيان العدو "الإسرائيلي" من أي تصعيد.

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