العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

عربي ودولي

الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية ونحذر العدو من أي تصعيد
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية ونحذر العدو من أي تصعيد

2026-06-08 00:24
32

الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ونحذر العدو من أي التصعيد

باركت وزارة الخارجية اليمنية العملية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية باستهداف كيان العدو "الإسرائيلي" ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أصدرته الليلة، "أن زمن عربدة كيان العدو "الإسرائيلي" قد ولّى وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة".

وأكدت أن العملية التي نفذتها القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران "ترسّخ معادلة وحدة الساحات وتنسف معادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو "الإسرائيلي" ترسيخها".

كما أكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيانها، "أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات" محذرةً كيان العدو "الإسرائيلي" من أي تصعيد.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن الضاحية الجنوبية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية ونحذر العدو من أي تصعيد
الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية ونحذر العدو من أي تصعيد
عربي ودولي منذ 11 دقيقة
تراجع حاد في الصادرات الأوروبية إلى الخليج في ظل الحرب على إيران
تراجع حاد في الصادرات الأوروبية إلى الخليج في ظل الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 8 ساعات
سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎
سورية: قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل 5 شبان‎
عربي ودولي منذ 10 ساعات
عقوبات أوروبية قيد الإعداد تستهدف
عقوبات أوروبية قيد الإعداد تستهدف "إسرائيليين" وتشمل تجميد أصول وحظر سفر
عربي ودولي منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية ونحذر العدو من أي تصعيد
الخارجية اليمنية تُبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية ونحذر العدو من أي تصعيد
عربي ودولي منذ 11 دقيقة
بالفيديو| لحظة اعلام خبر بدء الرد الإيراني في
بالفيديو| لحظة اعلام خبر بدء الرد الإيراني في "ميدان انقلاب" (ساحة الثورة) في طهران
إيران منذ 15 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 35 دقيقة
لجان المقاومة في فلسطين: تبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت
لجان المقاومة في فلسطين: تبارك الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت
فلسطين منذ 40 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة