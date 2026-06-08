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إيران

الخارجية الإيرانية: أي مغامرة شريرة للعدو ضد لبنان أو إيران ستُواجَه بردٍّ ساحق وشامل
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إيران

الخارجية الإيرانية: أي مغامرة شريرة للعدو ضد لبنان أو إيران ستُواجَه بردٍّ ساحق وشامل

2026-06-08 00:49
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حذرت وزارة الخارجية الإيرانية العدو الصهيوني من أن أي مغامرة شريرة يقوم بها ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية سيكون الد عليها ساحقًا وشاملًا من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان فجر اليوم الاثنين 08 حزيران/يونيو 2026 أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران قامت (الليلة الماضية) بتوجيه ضربات إلى عدة أهداف عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت أن "توجيه الضربات جاء عقب الانتهاك المتكرر لوقف إطلاق النار وفي إطار الحق الأصيل في الدفاع المشروع وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية الإيرانية بأن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل العدو الصهيوني وما يترتب عليها من تداعيات، وكذلك عن أي تصعيد للتوتر في المنطقة".

وأضافت بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد العزم الجاد للشعب الإيراني على الدفاع الحازم عن أمنه ومصالحه الوطنية في أي نقطة يراها مناسبة".

واختتمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها مؤكدة أن "أي مغامرة شريرة يقوم بها العدو الصهيوني ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية ستُواجَه بردٍّ ساحق وشامل من قبل القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة".

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