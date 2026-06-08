دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 07/06/2026، 29 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 23:00 أمس السبت 06-06-2026‏ وبعد رصد قوّة من جيش العدوّ "الإسرائيليّ" حاولت التقدّم من منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري باتّجاه بلدة حدّاثا، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، واستهدفوها بقذائف المدفعيّة وأجبروها على التراجع.

2- بين السّاعة 00:00 والساعة 01:40 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة على ثلاث دفعات.

3- بين السّاعة 00:00 والساعة 2:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

4- السّاعة 12:30 الأحد 07-06-2026‏ استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة النّاقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

5- السّاعة 12:45 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمسيّرتين انقضاضيّتين.

6- السّاعة 01:20 الأحد 07-06-2026‏ استهداف دبابة "ميركافا" عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا بالأسلحة المناسبة.

7- السّاعة 01:50 الأحد 07-06-2026 وبعد فشله في تحقيق أي تقدّم في بلدة زوطر الشرقيّة، رصد مجاهدو المقاومة الإسلاميّة محاولة قوّة مؤلّفة من دبّابتَي "ميركافا" وجرّافة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" التسلّل لمسافة 1 كلم باتّجاه الأطراف الشماليّة للبلدة إلى محيط تلّة الصوّان، فاستهدفوها بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات وأجبروها على التراجع.

8- السّاعة 01:50 والساعة 02:10 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري بصليات صاروخيّة على دفعتين.

9- السّاعة 2:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

10- السّاعة 02:30 والساعة 03:40 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة على دفعتين.

11- السّاعة 02:35 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة.

12- السّاعة 03:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة حداثا بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضيّة.

13- السّاعة 07:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 07:30 الأحد 07-06-2026‏ استهداف قوّة "إسرائيليّة" تموضعت في مبنى عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

15- السّاعة 08:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع المرج مقابل بلدة مركبا بمسيّرة انقضاضيّة.

16- السّاعة 08:30 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في جلّ الحَمّار جنوب بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضيّة.

17- السّاعة 08:30 الأحد 07-06-2026‏ استهداف مربض مدفعيّة العدوّ في ثكنة "يفتاح" وتجمّع لجنود العدوّ في محيط بركة المرج شمال فلسطين المحتلّة بصواريخ نوعيّة.

18- السّاعة 09:30 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في ثكنة "دوفيف" شمال فلسطين المحتلّة بمسيّرة انقضاضيّة.

19- السّاعة 11:00 الأحد 07-06-2026‏ تصدي لطائرة حربيّة "إسرائيليّة" في أجواء النبطيّة بصاروخ أرض - جوّ.

20- السّاعة 13:15 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

21- السّاعة 14:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

22- السّاعة 14:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند منطقة الشاليهات في بلدة القنطرة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

23- السّاعة 15:05 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تموضع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" قرب مرفأ بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

24- السّاعة 16:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف ثلاث خِيَم يتموضع فيها جنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة.

25- السّاعة 16:00 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة.

26- السّاعة 17:30 الأحد 07-06-2026 استهداف جهاز تشويش على المسيّرات من نوع "درون دوم" على مبنى في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بمسيّرة انقضاضية.

27- السّاعة 19:10 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة.

28- السّاعة 19:20 الأحد 07-06-2026‏ استهداف دبابة "ميركافا" في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

29- السّاعة 22:10 الأحد 07-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بصلية صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو "الإسرائيلي" الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.



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