أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين، مشاورات حول الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد لبنان، واستهداف العدو للضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن المباحثات بين الوزير عراقجي والوزير حسين جرت عبر اتصال هاتفي فجر اليوم الاثنين 08 حزيران/يونيو 2026، وتناولت ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الانتهاكات المتكررة لبنود وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 نيسان/ أبريل الماضي، وتواصل الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد لبنان.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية في بيان بأن المباحثات بين الوزيرين حسين وعراقجي، شددت على "تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوّتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

ولفت البيان إلى أن الوزير "عراقجي اطلع نظيره العراقي على آخر التطورات المتعلقة بالحرب الجارية، مقدمًا شرحًا مفصلًا بشأن أسباب الرد الإيراني الأخير على الهجوم "الإسرائيلي"".

وأضاف البيان بأن "الجانبين ناقشا توقعات رد الفعل "الإسرائيلي" خلال المرحلة المقبلة، كما تطرقا إلى مسار الحوار بين إيران والولايات المتحدة وآفاقه المستقبلية"، مبينًا أن "الوزيرين بحثا مجمل الأوضاع في المنطقة".

وأشار إلى أن "الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوّتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك التواصل مع الدول الأوروبية للاضطلاع بدور فاعل في دعم مساعي السلام"، مضيفًا بأن "الجانبين اتفقا على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة".

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