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ولايتي: الخيار لكم؛ إما وقف الحماقة أو الدخول في معادلةٍ تُنظِّم التوازن في المضيقين!
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إيران

ولايتي: الخيار لكم؛ إما وقف الحماقة أو الدخول في معادلةٍ تُنظِّم التوازن في المضيقين!

2026-06-08 03:04
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قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي مخاطبًا العدو الصهيوني – الأميركي: "الخيار لكم؛ إما وقف الحماقة أو الدخول في معادلةٍ تُنظِّم التوازن في المضيقين!".

وكتب ولايتي، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: "لقد تحقق التوقع الذي طُرح قبل أيام؛ وجاء الرد الصاروخي من طراز "ذات السلاسل"".

أضاف ولايتي: "إن حماقة الكيان اليوم في بيروت وانتهاكه الصريح لوقف إطلاق النار، فعّلا الحلقة الأولى من ردّنا المتسلسل".

وتابع يقول: "إن الأمن القائم اليوم في باب المندب يجب ألا يدفع العدو إلى الوقوع في خطأٍ في الحسابات.. تمتلك حلقات المقاومة القدرة على إغلاق كلا الممرين المائيين".

واختتم ولايتي منشوره بالقول: "الخيار لكم: إما وقف الحماقة أو الدخول في معادلةٍ تُنظِّم التوازن في المضيقين!".

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