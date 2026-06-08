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إيران

عدوان "إسرائيلي" يستهدف مجمع "كارون" للبتروكيماويات في ماهشهر جنوب غربي إيران

2026-06-08 08:16
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أعلن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية والشرطية ولي الله حياتي أن العدو "الإسرائيلي" شنّ عدوانًا جويًا استهدف شركة "كارون" للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، ما أدى إلى تضرر أجزاء من المنشأة.

وأوضح حياتي، في تصريح للصحفيين، أن المنطقة الخاصة بالصناعات البتروكيماوية في ماهشهر شهدت دوي انفجار عقب تعرض شركة "كارون" لقصف جوي، مشيرًا إلى أن الهجوم ألحق أضرارًا مادية بأجزاء من المجمع الصناعي.

وأكد المسؤول الإيراني أنه لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو إصابات جراء الهجوم، لافتًا إلى أن الجهات المختصة تواصل عمليات التقييم الميداني لحجم الأضرار الناجمة عن الاستهداف.

وأضاف أن السلطات ستعلن في وقت لاحق تفاصيل إضافية تتعلق بملابسات الهجوم وحجم الخسائر التي لحقت بالمنشأة.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الهجوم تزامن مع إطلاق عدة صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار التطورات المتسارعة للمواجهة القائمة بين إيران والاحتلال "الإسرائيلي".

الكلمات المفتاحية
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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