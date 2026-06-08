العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حركة المجاهدين: الرد الإيراني رسّخ معادلات جديدة وأكد وحدة الموقف في مواجهة العدو

إيران

حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدتي
🎧 إستمع للمقال
إيران

حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدتي "تل نوف" و"نيفاتيم" بعملية "النصر"

2026-06-08 08:49
59

أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ عملية “النصر” تحت الشعار المقدس “يا حيدر الكرّار”، وإهداءً إلى شهداء الحرب التي استمرت 12 يوماً، مستهدفاً مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين “تل نوف” و“نيفاتيم” في فلسطين المحتلة.

وأوضح الحرس في بيان أن العملية جاءت رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنّه الكيان الصهيوني واستهدف عدداً من المواقع الرادارية في ثلاث مناطق داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن سرعة الرد على اعتداءات جيش الاحتلال، إلى جانب اتساع بنك الأهداف، شكّلت من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوحدات المنفذة للعملية، مؤكداً أن الرد جاء في إطار معادلة مواجهة العدوان والتصدي لأي استهداف للأراضي الإيرانية.

وأكد حرس الثورة أن جميع الوحدات القتالية والعملياتية التابعة له في حالة جهوزية كاملة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق إذا اقتضت الظروف، مشيراً إلى إعداد الخطط التنفيذية المناسبة لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وشدد البيان على أن أي اعتداء جديد سيُواجَه برد حازم ومؤلم، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع التطورات الميدانية بدقة وتحتفظ بكامل جهوزيتها للدفاع عن الجمهورية الإسلامية ومصالحها.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدتي
حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدتي "تل نوف" و"نيفاتيم" بعملية "النصر"
إيران منذ 35 دقيقة
عدوان
عدوان "إسرائيلي" يستهدف مجمع "كارون" للبتروكيماويات في ماهشهر جنوب غربي إيران
إيران منذ ساعة
ولايتي: الخيار لكم؛ إما وقف الحماقة أو الدخول في معادلةٍ تُنظِّم التوازن في المضيقين!
ولايتي: الخيار لكم؛ إما وقف الحماقة أو الدخول في معادلةٍ تُنظِّم التوازن في المضيقين!
إيران منذ 6 ساعات
تسنيم: إيران استخدمت خلال هجماتها الليلية على
تسنيم: إيران استخدمت خلال هجماتها الليلية على "إسرائيل" طائرة مُسيّرة جديدة
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
حركة المجاهدين: الرد الإيراني رسّخ معادلات جديدة وأكد وحدة الموقف في مواجهة العدو
حركة المجاهدين: الرد الإيراني رسّخ معادلات جديدة وأكد وحدة الموقف في مواجهة العدو
فلسطين منذ 7 دقائق
حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدتي
حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدتي "تل نوف" و"نيفاتيم" بعملية "النصر"
إيران منذ 35 دقيقة
عدوان
عدوان "إسرائيلي" يستهدف مجمع "كارون" للبتروكيماويات في ماهشهر جنوب غربي إيران
إيران منذ ساعة
ساعات صعبة من المفاوضات الأميركية – الإيرانية... و
ساعات صعبة من المفاوضات الأميركية – الإيرانية... و"إسرائيل" تحاول قلب الطاولة | إيران
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة