أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ عملية “النصر” تحت الشعار المقدس “يا حيدر الكرّار”، وإهداءً إلى شهداء الحرب التي استمرت 12 يوماً، مستهدفاً مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين “تل نوف” و“نيفاتيم” في فلسطين المحتلة.

وأوضح الحرس في بيان أن العملية جاءت رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنّه الكيان الصهيوني واستهدف عدداً من المواقع الرادارية في ثلاث مناطق داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن سرعة الرد على اعتداءات جيش الاحتلال، إلى جانب اتساع بنك الأهداف، شكّلت من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوحدات المنفذة للعملية، مؤكداً أن الرد جاء في إطار معادلة مواجهة العدوان والتصدي لأي استهداف للأراضي الإيرانية.

وأكد حرس الثورة أن جميع الوحدات القتالية والعملياتية التابعة له في حالة جهوزية كاملة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق إذا اقتضت الظروف، مشيراً إلى إعداد الخطط التنفيذية المناسبة لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وشدد البيان على أن أي اعتداء جديد سيُواجَه برد حازم ومؤلم، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع التطورات الميدانية بدقة وتحتفظ بكامل جهوزيتها للدفاع عن الجمهورية الإسلامية ومصالحها.

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