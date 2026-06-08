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القوات المسلّحة اليمنية تضرب أهدافًا في يافا وتحظر ملاحة الاحتلال في البحر الأحمر
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عربي ودولي

القوات المسلّحة اليمنية تضرب أهدافًا في يافا وتحظر ملاحة الاحتلال في البحر الأحمر

2026-06-08 09:38
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافًا وصفتها بالحساسة التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نُفذت بدفعة صاروخية وأنها حققت أهدافها بدقة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان إن العملية تأتي في إطار التصدي للعدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية دعمًا لقضايا المنطقة وفي سياق مبدأ "وحدة الساحات".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر كامل وشامل على الملاحة البحرية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في البحر الأحمر، و أن جميع التحركات المرتبطة بالاحتلال في هذه المنطقة أصبحت أهدافًا عسكرية اعتبارًا من لحظة صدور البيان.

وأكد البيان أن القوات اليمنية ستتعامل مع أيّ تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مرشحة للتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة والأحداث الجارية في المنطقة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على اليمن وعلى شعوب وقوى المقاومة في المنطقة، مؤكدة استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن كل محاولات الاحتلال وحلفائه لإيقاف هذه العمليات أو الحد من تأثيرها ستبوء بالفشل، مؤكدًا أن القوات اليمنية ستواصل تحركاتها العسكرية وفق ما تراه مناسبًا لمواجهة التطورات الإقليمية الراهنة.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة اليمنية البحر الأحمر العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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