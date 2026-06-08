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العيادة النقالة لمؤسسة الشهيد معروف سعد.. خدمات صحية متواصلة للنازحين في صيدا
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لبنان

العيادة النقالة لمؤسسة الشهيد معروف سعد.. خدمات صحية متواصلة للنازحين في صيدا

2026-06-08 11:17
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تواصل العيادة النقالة التابعة لمركز الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الشهيد معروف سعد تنفيذ جولاتها الميدانية داخل مراكز استقبال النازحين في مدينة صيدا، بهدف تأمين الخدمات الصحية الأساسية ومتابعة الأوضاع الطبية للنازحين في أماكن إقامتهم المؤقتة.

وتشمل الجولات عددًا من مراكز الاستقبال، منها مدرسة عين الحلوة وثانوية الزعتري، حيث يقدّم الفريق الصحي معاينات طبية، ويوزّع الأدوية اللازمة، ويتابع الحالات التي تستدعي رعاية خاصة، إلى جانب خدمات القابلة القانونية وتنظيم جلسات للتوعية والتثقيف الصحي.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن جهود الاستجابة الصحية التي ينفذها المركز للتخفيف من الأعباء الصحية التي ترافق ظروف النزوح، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر حاجة، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة اللبنانية وجمعية "العمل ضد الجوع"، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والوقائية داخل مراكز الإيواء.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مستوصفات مؤسسة معروف سعد حتى 5 حزيران 2026، بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادة النقالة 1340 مريضًا، فيما وصل إجمالي الخدمات الصحية المقدمة إلى 3345 خدمة متنوعة، شملت المعاينات الطبية، وتوزيع الأدوية، والأنشطة التوعوية والصحية.

وتؤكد مؤسسة الشهيد معروف سعد استمرارها في أداء واجبها الإنساني والصحي، بما يسهم في حماية صحة النازحين وتأمين الرعاية اللازمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

الكلمات المفتاحية
صيدا النازحون
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