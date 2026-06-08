خاص العهد
خاص العهد
تيار دعم ثقافة المقاومة: لا حياد عن خيار المقاومة
صحافي لبناني
مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو
أقام تيار دعم ثقافة المقاومة في لبنان احتفالاً بمناسبة أجواء عيد المقاومة والتحرير ورفضًا لمشاريع التطبيع والسلام مع العدو "الإسرائيلي"، وذلك في أوتيل كنعان بمدينة بعلبك، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية وفعاليات من المنطقة.
وتخلل الاحتفال كلمات أكدت التمسك بخيار المقاومة ورفض الضغوط الخارجية.
واختتم الاحتفال بالتأكيد على التمسك بثوابت المقاومة وصون السيادة الوطنية، ورفض كل أشكال التطبيع والتفريط بالحقوق الوطنية.