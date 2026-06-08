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فلسطين

حماس تشيد بالردين الإيراني واليمني: وقف العدوان
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فلسطين

حماس تشيد بالردين الإيراني واليمني: وقف العدوان "الإسرائيلي" بات أولوية ملحة

2026-06-08 16:07
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أشادت حركة حماس، اليوم الاثنين 8 حزيران 2026، بالردين الإيراني واليمني على "إسرائيل"، مبيّنة أنهما يأتيان في سياق مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان والمنطقة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن وقف العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وكذلك على لبنان، بات أولوية ملحة تتطلب جهدًا إقليميًا ودوليًا عاجلًا، مؤكدة أن السياسات "الإسرائيلية" تمثل مصدر التوتر الرئيس في المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة.

وأضافت حماس أن "إسرائيل"، من خلال عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وإيران، وما وصفته بالتنصل المتكرر من الاتفاقات والتفاهمات، أثبتت أنها لا تلتزم بالمواثيق والالتزامات الدولية، الأمر الذي يفاقم حالة عدم الاستقرار ويهدد أمن المنطقة.

وأكدت الحركة أن الاعتداءات "الإسرائيلية" لا تستهدف طرفًا بعينه، بل تمس شعوب المنطقة ومقدراتها، داعية إلى موقف موحد لمواجهة هذه السياسات وتعزيز مختلف أشكال التضامن والإسناد لوقف العدوان.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، والعمل على وضع حد للانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة، بما يسهم في حماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

الكلمات المفتاحية
اليمن ايران حركة حماس
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