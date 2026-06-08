وجّه القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي رسالة إلى الشعب الإيراني، بعد الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قِبل العدو "الإسرائيلي"، ومضيّ 100 يوم من مقاومة وصمود الشعب.

وأكد حاتمي أن الاحتلال "الإسرائيلي" جدّد نكثه للعهود وانتهاكه الشامل لوقف إطلاق النار، مشددًا على أنه "لا يلتزم بأي شكل من الأشكال بوقف النار والاتفاقيات".

وتوجه للشعب الإيراني، قائلًا: "إن حضوركم الملحمي الباسل قد أسهم في رفع الروح القتالية وضخ دماء جديدة في شرايين الجيش وكافة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن".

وأضاف: "أبناؤكم وإخوانكم في صفوف الدفاع المتراصة على أهبة الاستعداد للقتال حتى آخر قطرة دم وبذل أرواحهم من أجل رفعة واستقلال إيران الشامخة".

وأردف أن 100 يوم وليلة من المقاومة والصمود، تجسّد الإرادة الوطنية واتحاد إيران المتلاحمة، إضافةً إلى أنها تمثّل رسالة واضحة للتعاطف والاتحاد المقدس تحت قيادة السيد مجتبى خامنئي.

وأضاف، أنها "رد قاطع من إيران الموحدة على الأعداء الغادرين الذين يستهدفون استقلال الوطن".

وجدد حاتمي تأكيده على استعداد الجيش التام، مشيرًا إلى أن "مسؤولية عدوان الكيان الصهيوني تقع على عاتق أميركا".

وفي حال تكرار "شرور العدو"، حذر حاتمي من أن إجراءات الجمهورية الإسلامية ستكون "أشد قسوة".

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