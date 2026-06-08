ارتفعت أسعار النفط العالمية بحدّة، وانخفضت أسهم آسيا بقيادة قطاع التكنولوجيا، اليوم الاثنين 8 حزيران/يونيو 2026، مع تجدد التصعيد في غرب آسيا والعدوان "الإسرائيلي" على إيران.

وأثارت التطورات قلق التجار وزادت من الشكوك حول إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز قريبًا، حيث قفز سعر خام برنت العالمي بنحو 4.8% ليصل إلى 97.64 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الأميركي بنسبة مماثلة مسجلًا 94.82 دولارًا للبرميل.

وتزامنت هذه القفزة مع إعلان منظمة "أوبك" وحلفائها عن رفع نظري لحصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا لشهر تموز/يوليو، وهو ما يغاير الواقع العملي الذي يشهد انخفاضًا حادًا في الإنتاج والصادرات.

وفي أسواق المال، تلقّت البورصات الآسيوية ضربة قاسية امتدادًا لتراجع الأسواق الأميركية، حيث هوى مؤشّر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 8.2%، مدفوعًا بهبوط سهم شركة "سامسونغ" بنسبة 9.7%، وتراجع مؤشر "نيكاي" الياباني بنسبة 4.5%، بينما انخفض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.22%.

وتأتي هذه التراجعات مدفوعةً باشتعال النفط وبيانات الوظائف الأميركية القوية التي زادت من رهانات المتداولين على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

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