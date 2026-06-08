أصدر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين 8 حزيران 2026، ورقة حقائق محدثة بعنوان "أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي""، استعرض فيها واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الورقة إلى وجود أكثر من 9500 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال، مؤكدة تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية نتيجة سياسات التضييق المتواصلة.

ورصدت الورقة تفاقم معاناة الأسرى بسبب سياسة التجويع والاكتظاظ داخل الأقسام، وانتشار الأمراض الجلدية، إلى جانب النقص الحاد في مواد النظافة والملابس، واستمرار الإهمال الطبي بحق المرضى والجرحى.

وسلطت كذلك، الضوء على تصاعد جرائم التعذيب والعنف بحق الأسرى، مشيرة إلى توثيق عشرات الحالات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الانتهاكات الموثقة شملت أيضًا حملات قمع متكررة داخل السجون، والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري، والتضييق على الزيارات العائلية والتمثيل القانوني للأسرى.

واستعرضت الورقة أوضاع الأسرى في عدد من السجون الرئيسية، مؤكدة أن الظروف الراهنة تعكس تراجعًا حادًا في أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن المعطيات الواردة في الورقة تشير إلى استمرار سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل المعتقلات "الإسرائيلية"، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.

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