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بزشكيان: إيران ستدافع بقوة عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام أي تهديد
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إيران

بزشكيان: إيران ستدافع بقوة عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام أي تهديد

2026-06-08 17:49
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن حكومته لن تتخلى عن مسارَي الميدان وطاولة المفاوضات، مشددًا على أن أولوية الدولة القصوى تكمن في صون الأمن القومي وضمان استقرار وسلامة المواطنين.

وكتب الرئيس بزشكيان اليوم الاثنين 8 حزيران 2026 في تدوينة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن أولوية البلاد هي الأمن القومي وراحة الشعب، مؤكدًا أن إيران ستدافع بقوة عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام أي تهديد.

وشدد على أن الدبلوماسية والدفاع يشكلان جناحي القوة الوطنية؛ مشيرًا إلى أن إيران لم تنسحب من الميدان ولا من طاولة المفاوضات، وأن البلاد ستتجاوز هذه المرحلة بنجاح بفضل الوحدة والعقلانية.

الكلمات المفتاحية
ايران مسعود بزشكيان
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