بارك مجلس النواب في صنعاء، العملية البطولية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران، ردًا على استهداف كيان العدو "الإسرائيلي" للعاصمة اللبنانية بيروت، وتماديه في اعتداءاته المتكررة وارتكابه للمزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة بصورة عامة.

واستهجن المجلس في بيان استمرار الصمت والتخاذل العربي والدولي تجاه التمادي والصلف "الإسرائيلي" الذي لا تردعه إلا القوة، داعيًا الدول والأنظمة العربية والإسلامية إلى توحيد الصف لمواجهة الكيان المجرم الذي يتحرك بدعم أميركي مباشر.

وأكد أن عمليات رد القوات المسلحة اليمنية والإيرانية، تأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات والتي ستضع حدًا للعربدة والصلف ومعادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو "الإسرائيلي" فرضها على الواقع.

وجدّد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند لقضايا الأمة المصيرية، مبينًا أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات.

وحذر كيان الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم من أن أي تصعيد سيرتد جحيمًا عليه، مطالبًا البرلمانات العربية والإسلامية بالتنديد والإدانة للجرائم الصهيونية وآخرها استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

ودعا مجلس النواب إلى تعزيز التضامن العربي بتفعيل سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية لكيان العدو ومحاسبته على الجرائم والمجاز والاعتداءات والانتهاكات كافة التي ارتكبها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة.

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