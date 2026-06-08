العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي كاظم الشويلي لـ"العهد": معركتنا الثقافية ضد العدو تكمل المواجهة العسكرية

إيران

غریب آبادي: إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز
🎧 إستمع للمقال
إيران

غریب آبادي: إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز

2026-06-08 20:38
51

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها وممارسة حقوقها السيادية على مضيق هرمز.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" تعقيبًا على الإجراء المخادع للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية في ما يتعلق بمضيق هرمز، قال آبادي: "صادق اليوم مجلس الاتحاد الأوروبي، في خطوة مخادعة، على ما يُسمى عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز. وذلك في الوقت الذي تُعد فيه الدول الأعضاء في الاتحاد نفسها من أكبر منتهكي حقوق الشعب الإيراني، كما أن الاتحاد الأوروبي سكت متعمدًا أمام الحصار البحري الأميركي ضد إيران والذي يُعد عملًا حربيًا".

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن إيران ليست عضوًا في اتفاقية قانون البحار، والنظام القانوني الذي تؤكد عليه إيران في مضيق هرمز هو المرور غير الضار استنادًا إلى القانون الدولي العرفي، مع مراعاة اعتبارات السلامة والأمن البحري للدولة الساحلية. كما أن الإجراءات القسرية الانفرادية لا تشرع القانون، بل قد تشكل مصدرًا للمسؤولية الدولية تجاه واضعيها.

وختم غريب آبادي قائلًا: "إن إيران لا تولي أي قيمة لهذا الإجراء المسيس المنافق من جانب أوروبا، وستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على السيادة وممارسة الحقوق السيادية على مضيق هرمز".

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز الاتحاد الاوروبي ايران
إقرأ المزيد
المزيد
غریب آبادي: إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز
غریب آبادي: إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز
إيران منذ 20 دقيقة
قاليباف: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع
قاليباف: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع
إيران منذ ساعتين
بزشكيان: إيران ستدافع بقوة عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام أي تهديد
بزشكيان: إيران ستدافع بقوة عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام أي تهديد
إيران منذ 3 ساعات
حاتمي: في حال تكرار العدوان ستكون إجراءات الجمهورية الإسلامية أشد قسوة
حاتمي: في حال تكرار العدوان ستكون إجراءات الجمهورية الإسلامية أشد قسوة
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
غریب آبادي: إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز
غریب آبادي: إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز
إيران منذ 20 دقيقة
قاليباف: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع
قاليباف: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع
إيران منذ ساعتين
بزشكيان: إيران ستدافع بقوة عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام أي تهديد
بزشكيان: إيران ستدافع بقوة عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام أي تهديد
إيران منذ 3 ساعات
حاتمي: في حال تكرار العدوان ستكون إجراءات الجمهورية الإسلامية أشد قسوة
حاتمي: في حال تكرار العدوان ستكون إجراءات الجمهورية الإسلامية أشد قسوة
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة