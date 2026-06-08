أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن إيران ستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها وممارسة حقوقها السيادية على مضيق هرمز.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" تعقيبًا على الإجراء المخادع للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية في ما يتعلق بمضيق هرمز، قال آبادي: "صادق اليوم مجلس الاتحاد الأوروبي، في خطوة مخادعة، على ما يُسمى عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز. وذلك في الوقت الذي تُعد فيه الدول الأعضاء في الاتحاد نفسها من أكبر منتهكي حقوق الشعب الإيراني، كما أن الاتحاد الأوروبي سكت متعمدًا أمام الحصار البحري الأميركي ضد إيران والذي يُعد عملًا حربيًا".

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن إيران ليست عضوًا في اتفاقية قانون البحار، والنظام القانوني الذي تؤكد عليه إيران في مضيق هرمز هو المرور غير الضار استنادًا إلى القانون الدولي العرفي، مع مراعاة اعتبارات السلامة والأمن البحري للدولة الساحلية. كما أن الإجراءات القسرية الانفرادية لا تشرع القانون، بل قد تشكل مصدرًا للمسؤولية الدولية تجاه واضعيها.

وختم غريب آبادي قائلًا: "إن إيران لا تولي أي قيمة لهذا الإجراء المسيس المنافق من جانب أوروبا، وستواصل إستراتيجيتها في الحفاظ على السيادة وممارسة الحقوق السيادية على مضيق هرمز".

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