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إيران

قاآني: حزام جديد للمقاومة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر
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إيران

قاآني: حزام جديد للمقاومة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر

2026-06-08 21:39
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أعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، عن "حزام أمني جديد للمقاومة"، موضحًا أنّ هذا الحزام "سيكون من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر".

وأكّد العميد قاآني، في بيان، الاثنين 8 حزيران/يونيو 2026، أنّ "الأعمال العدائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في هذه المنطقة ستُواجَه برد فعل من جبهة المقاومة الموحّدة".

وأشار إلى أنّ "التحرّك في الوقت المناسب وبحزم من قِبَل اليمن الصامد يدل على حكمة جبهة المقاومة وإذا اقتضت الضرورة فستنضم أطراف أخرى".

وخاطب العميد قاآني الكيان الصهيوني قائلًا: "المقاتلون بلا حدود يُشرفون على الممرّات والمضائق التي تمرّون عبرها. وإذا واصلتم اعتداءاتكم فسوف يُطْبقون الخناق عليكم".

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المقاومة اسماعيل قاآني إيران
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